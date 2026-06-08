«Хочу, чтобы вернулись домой»: мужчина убил беременную жену и двух дочерей

CNN: мужчина убил беременную жену и двух дочерей

Летом 2018 года история семьи Уоттс потрясла не только США, но и весь мир. На первый взгляд Крис Уоттс казался образцовым мужем и заботливым отцом. Вместе с супругой Шэннан он воспитывал двух маленьких дочерей — четырехлетнюю Беллу и трехлетнюю Селесту. Вскоре в семье должен был появиться третий ребенок.

Но за фасадом счастливой семейной жизни скрывалась страшная тайна. В августе Крис убил беременную жену и обеих дочерей, а затем пытался убедить окружающих, что его семья просто исчезла. Об этом сообщило CNN.

Исчезновение, которое выглядело подозрительно

Утром Шэннан Уоттс вернулась домой после деловой поездки. Спустя несколько часов женщина перестала отвечать на звонки и сообщения. Ее подруга забеспокоилась и обратилась в полицию.

Когда правоохранители прибыли к дому семьи в штате Колорадо, Криса там не оказалось. Позже он вернулся и заявил, что жена якобы ушла вместе с детьми после семейной ссоры.

Однако уже в первые часы расследования эта версия вызвала сомнения. В доме остались личные вещи Шэннан, ее

телефон, лекарства и автомобиль. Создавалось впечатление, что женщина не собиралась никуда уезжать.

Интервью на камеру и странное поведение

Пока полиция искала пропавших, Крис активно общался с журналистами. Он давал интервью возле дома и просил супругу и дочерей вернуться.

«Я просто хочу, чтобы они вернулись домой», — говорил мужчина перед телекамерами.

Но поведение Криса показалось многим странным. Эксперты по языку тела позже отмечали его неестественную улыбку, отсутствие эмоций и нервозность во время общения с прессой.

Следователи также быстро выяснили, что у мужчины был роман с коллегой. Именно эта информация стала одним из ключевых факторов расследования.

Страшное признание

Через несколько дней после исчезновения семьи Крис согласился пройти проверку на полиграфе. Тест он провалил.

После многочасового допроса мужчина сначала попытался переложить вину на жену. Он заявил, будто увидел, как Шэннан задушила детей, а затем в приступе ярости убил ее.

Однако следователи не поверили этой версии. Вскоре Крис признался в совершении всех трех убийств.

По данным следствия, ранним утром он задушил беременную супругу после разговора о разводе. Затем мужчина вывез тело жены и двух дочерей на нефтяной объект компании, где работал.

Что произошло с детьми

Самой жуткой частью преступления стала судьба Беллы и Селесты. Следствие установило, что девочки были живы после убийства матери и ехали вместе с отцом к месту, где он собирался скрыть следы преступления.

Тела детей позже нашли в нефтяных резервуарах. Тело Шэннан было закопано неподалеку.

Особое потрясение у общественности вызвали детали последних часов жизни семьи. Согласно материалам дела, старшая дочь Белла до последнего пыталась понять, что происходит, и задавала отцу вопросы.

Почему он это сделал

Следователи пришли к выводу, что главными мотивами стали роман на стороне и желание начать новую жизнь.

Крис встречался с коллегой Николь Кессингер. По версии обвинения, не хотел проходить через сложный развод, финансовые проблемы и борьбу за опеку над детьми.

Сам мужчина позже признавал, что был одержим новыми отношениями и мечтал о жизни без семейных обязательств.

В ноябре 2018 года Крис Уоттс признал вину. Благодаря сделке со следствием ему удалось избежать смертной казни.

Суд приговорил его к нескольким пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение.

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