Декор как орудие: 58-летняя женщина убила 93-летнего супруга при помощи вазы

Диана Кулманакова
Проходя мимо сосуда каждый день, мужчина и не мог подумать, что именно так встретит свою смерть.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

WBTV: в США 58-летняя женщина убила 93-летнего супруга при помощи вазы

В американском штате Северная Каролина 58-летняя местная жительница расправилась со своим 93-летним супругом, применив в качестве оружия массивную вазу. Об этом сообщает WBTV.

Инцидент произошел, когда между членами семьи вспыхнула серьезная ссора. Согласно сведениям офиса шерифа, женщина сама обратилась в экстренные службы. Злоумышленница заявила диспетчерам, что она обнаружила мужа, который был старше нее на 35 лет, на полу в крови.

Однако прибывшие на место правоохранительные органы быстро поняли, что женщина лжет. Они заметили в доме следы борьбы и осколки разбитой вазы. По версии следствия, именно она стала орудием преступления. Им обвиняемая нанесла несколько мощных ударов по голове пожилого человека.

Пострадавший был экстренно госпитализирован с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Врачи боролись за жизнь раненого более десяти дней, однако сердце мужчины остановилось.

Изначально действия женщины квалифицировались как нападение при отягчающих обстоятельствах, но после кончины жертвы правоохранители пересмотрели обвинение на статью об убийстве.

Расследование обстоятельств случившегося продолжается. Следствие восстанавливает полную картину того рокового вечера, приведшего к гибели долгожителя.

