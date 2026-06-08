«Зашили глаз»: девушка, которую бывший парень облил кислотой, идет на поправку

Облитой кислотой девушке из Петербурга сделали операцию на глаз

Жительнице Санкт-Петербурга, которую в конце мая бывший молодой человек облил кислотой, провели сложную операцию на глазу. О состоянии пострадавшей рассказала ее сестра Кристина в беседе с 5-tv.ru.

По словам родственницы, врачи зашили глаз и выполнили пересадку кожи. Теперь девушке предстоит носить специальную повязку еще около полугода.

«Все, у нее корочки тоже отходят, впадают. Сделана на глаз операция. Зашили глаз, пересадили кожу. Полгода еще с этой повязкой ходить на глазу. А так, в целом она сама вроде неплохо себя чувствует. Но все болит», — поделилась Кристина.

Она также рассказала, что мать нападавшего ни разу не связалась с пострадавшей. По словам сестры, женщина обещала навестить девушку, однако так этого и не сделала. Кроме того, родственники молодого человека, как утверждает Кристина, не принесли извинений за случившееся.

Нападение произошло 24 мая в одной из квартир Санкт-Петербурга. По данным следствия, бывший возлюбленный ворвался в жилье, где жила девушка, облил ее кислотой, выстрелил из сигнального пистолета, а затем нанес несколько ножевых ранений. Пострадавшую доставили в реанимацию с химическими ожогами 35% тела. Несмотря на тяжелые травмы, медикам удалось сохранить ей зрение.

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