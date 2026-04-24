Называли образцом для подражания: школьный тренер изнасиловала ученика

Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Женщина, которую хвалили за работу с подростками, оказалась в центре громкого уголовного дела.

Школьный тренер изнасиловала ученика что известно детали

Названная образцом для подражания школьный тренер изнасиловала ученика в США

В США арестовали 35-летнюю Пейдж Адамс — тренера школьной баскетбольной команды. Женщину обвинили в сексуальном насилии над учеником. Об этом сообщило издание New York Post.

По данным издания, женщине предъявили более 30 обвинений, связанных с преступлениями против несовершеннолетнего, включая изнасилование и передачу непристойных материалов.

Адамс работала в школе Cold Springs High School в городе Беремен и тренировала женскую баскетбольную команду. В первый же сезон под ее руководством команда выиграла чемпионат штата, а саму наставницу тогда называли «отличным образцом для подражания для молодежи округа Калмен».

Расследование в отношении тренера началось в марте. После выдвинутых обвинений она сразу покинула должность. Позже женщину арестовали, однако после внесения залога она вышла на свободу.

Громкое дело ударило и по семье обвиняемой. Муж Адамс, который тренировал мужскую школьную команду, подал на развод и добивается полной опеки над их сыном.

По словам окружного прокурора округа Калмен, женщине грозит до 31 года лишения свободы.

«Этот обвинительный акт большого жюри из 32 пунктов красноречивее любых слов», — прокомментировал он преступления женщины.

Сейчас дело готовится к дальнейшему рассмотрению в суде. Следствие продолжает работу по всем эпизодам обвинения.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:45
Называли образцом для подражания: школьный тренер изнасиловала ученика
19:30
Основатель крупной строительной фирмы исчез во время рыбалки под Волгоградом
19:30
Учительница физкультуры показывала нижнее белье своим ученикам и была уволена
19:28
Разъезжал по улицам и стрелял: в Анапе задержали 18-летнего водителя кабриолета
19:26
Экс-замминистра обороны России Иванов не признал вину по новому делу о взятках
19:26
«Он оптимист»: адвокат Артема Чекалина рассказал о его состоянии в СИЗО

Сейчас читают

Ключевая ставка пошла вниз: кредиты, ипотека и цены — как изменится жизнь россиян
Врачи достали из кишечника женщины стоматологическую отвертку
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео