Лавров заявил, что США не используют модель давления в диалоге с Россией

Борис Сатаров
Министр отметил, что в отношениях с другими странами Вашингтон обычно угрожает наказанием за невыполнение условий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Соединенные Штаты не применяют свою привычную тактику давления и угроз в диалоге с Россией. Об этом он заявил 24 апреля на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций.

«Логика американцев в отношениях с большинством государств — в диалоге с нами я пока таких вещей не слышал и, надеюсь, не услышу — такая, что, если ты не сделаешь то, что я у тебя прошу, я тебя накажу», — сказал политик.

По его словам, Вашингтон ничего не обещает, но требует исполнения своих условий под угрозой наказания. Лавров подчеркнул, что такой подход нельзя назвать балансом интересов и, тем более, честным разговором.

В тот же день министр также заявил, что Европа стремится вернуть эпоху колониализма, навязывая свою волю Венгрии и Словакии и заставляя их отказываться от закупок российской нефти, чтобы «наказать» Россию.

