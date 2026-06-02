Лавров: Россия остается надежным поставщиком топлива для стран Юго-Восточной Азии

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Одно из государств, с которым у РФ развиваются равные и взаимовыгодные отношения — Филиппины.

Россия поставщик для энергетики в страны Азии

Фото: www.globallookpress.com/Jriy Bereznuk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: РФ остается надежным поставщиком топлива для стран Юго-Восточной Азии

Россия была и остается надежным поставщиком энергетических ресурсов во все страны Юго-Восточной Азии. Об этом в своем видеообращении по случаю 50-летия со дня установления дипломатических отношений между РФ и Филиппинами заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов и продовольствия во все страны Юго-Восточной Азии», — отметил министр иностранных дел в видеобращении, которое разместили на официальном сайте ведомства.

Сегодня российско-филиппинские отношения развиваются на принципах равенства, прагматизма, взаимного учета интересов. Жители двух стран, как подчеркнул министр, заинтересованы в поддержании продуктивного политического диалога. Это приносит выгоду во многих сферах, включая туризм, энергетику, информационные технологии и сельское хозяйство.

Также между РФ и Филиппинами развивается и межрегиональное сотрудничество, продвигаются гуманитарные и туристические обмены. Страны настроены на формирование более справедливого многополярного мира.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что торговые отношения России и Китая являются сбалансированными и практически паритетными. По словам Лаврова, КНР, в отличие от европейских стран, ориентируется на заключение долгосрочных соглашений. Москва проявляет интерес к поставкам в Поднебесную, так как цены на товары и услуги приемлемы, а партнер отличается надежностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
В России стартовал период сдачи ОГЭ
14:59
Забота о природе: Башкортостан представил инсталляцию с говорящим деревом на ПМЭФ
14:53
Отдельный вид искусства: в Петербурге идут последние приготовления к открытию ПМЭФ
14:45
Не болит до последнего: как быстро восстанавливается печень после отказа от алкоголя
14:33
ВСУ устроили опорный пункт в церкви
14:22
Лавров: Россия остается надежным поставщиком топлива для стран Юго-Восточной Азии

Сейчас читают

Стоматолог раскрыла фатальную ошибку при хранении зубной щетки
До трагедии в школе: что в поведении ребенка родители обязаны заметить заранее
Тихий удар по сердцу: почему женщины переносят инфаркт иначе, чем мужчины
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео