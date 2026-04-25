Минфин США не планирует продлевать лицензию на закупку российской нефти

Вашингтон не намерен продлевать временное исключение для российской нефти и нефтепродуктов, находящихся в море. Об этом 24 апреля заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью Associated Press.

Глава ведомства подчеркнул, что минфин не будет выпускать новую генеральную лицензию, которая позволила бы временно продавать иранскую нефть, загруженную на танкеры.

«Не для иранцев. У нас блокада, и нефть не поступает», — заключил Бессент.

США возобновили действие лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Разрешение действует до 16 мая. Это решение было принято на фоне эскалации на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива с целью снижения цен на энергоносители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокачка нефти в Словакию по магистрали «Дружба» возобновилась после трехмесячного перерыва. Об этом в соцсетях проинформировала глава республиканского минэкономики Дениса Сакова.

По словам министра, поставки стартовали в ночное время и идут строго по графику — стабильно и без сбоев. Днем ранее Сакова заявляла, что подача сырья планировалась к восстановлению с утра 23 апреля, а Украина начала заполнять трубопровод с белорусской стороны.

Транзит российской нефти через украинскую территорию приостановили в январе. Официальной причиной назывались повреждения трубы, однако в Братиславе эту версию подвергли сомнению, настаивая на допуске собственных специалистов для проверки. Власти Словакии отмечали, что трубопровод технически исправен, и расценивали остановку как давление.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.