В конгрессе США назвали ошибкой любой отказ от переговоров с Россией

Отказ от диалога США с Россией в вопросе урегулирования украинского конфликта был бы ошибкой. Об этом написала конгрессмен Штатов Анна Паулина Луна на своей странице в социальных сетях.

«Любой, кто считает, что отказ от переговоров с Россией — лучший способ разрешить конфликт, ошибается», — отметила Луна.

Конгрессмен подчеркнула, что к успеху президента США Дональда Трампа и его администрацию приведет зрелая дипломатия. Частью которой является и диалог с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отметил важность поддержки дипломатических отношений Вашингтона и Москвы. Он добавил, что диалог между США и Россией — это необходимость, которая не зависит от того, нравится им политика друг друга или нет.

Также Рубио подчеркнул, что его стране необходимо учитывать тот факт, что РФ обладает одним из крупнейших ядерных арсеналов в мире. Кроме того, он заметил, что после урегулирования конфликта на Украине отношения между Штатами и Россией улучшатся.

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