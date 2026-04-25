Решение есть: россиянам рассказали, как продлить отдых на майские праздники

|
Дарья Бруданова Журналист

В 2026 году нерабочие дни, связанные с Праздником весны и труда и Днем Победы, разделят на два отдельных блока.

Как продлить майские праздники в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Стенякина: чтобы увеличить отдых, можно взять отпуск с 4 по 8 мая

Чтобы продлить майские праздники, россияне могут взять отпуск с 4 по 8 число. Благодаря этому они будут отдыхать 11 дней. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Парламентарий уточнила: если жители страны все же решат воспользоваться этим способом, то они должны быть готовы существенно потерять в деньгах. Екатерина Стенякина пояснила, что в мае только 19 рабочих дней. Поэтому брать отпуск в такие праздничные месяцы просто невыгодно.

По словам депутата, есть другой вариант. Человек может написать заявление на отпуск не с 4 по 8 число, а с 27 по 30 апреля. В этом случае сотрудник отдохнет немного меньше: всего девять дней. При этом работать он будет 22 дня. За счет этого большая часть зарплаты сохранится.

Также Екатерина Стенякина напомнила, что в 2026 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а затем с 9 по 11 мая. Это, как уточнила парламентарий, будут самые короткие весенние праздники за последние восемь лет. Кроме того, между ними будет полноценная рабочая неделя.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как распределятся выходные и рабочие дни в мае.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:19
Германия отправит корабли ВМС в Средиземное море
9:03
8:39
Трое пострадавших при сходе лавины в Бурятии выбрались из-под снега сами
8:20
Рядом с атакованным БПЛА домом в Екатеринбурге развернули оперштаб
8:00
Шесть человек обратились за помощью после атаки украинских БПЛА на Екатеринбург
7:40
Диета против деменции: как питание защищает мозг от старения

Сейчас читают

Ошибка, которая стоит жизни: почему нельзя искать потерявшегося ребенка самому
Как будет работать «Почта России» в майские праздники 2026 года: график, особенности
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео