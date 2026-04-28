«Ненавидят друг друга»: почему Маск подал в суд на главу OpenAI Альтмана

В Соединенных Штатах разворачивается ожесточенная судебная тяжба между двумя технологическими гигантами. Илон Макс обвиняет бывшего партнера, руководителя OpenAI, в обмане. Якобы Сэм Альтман после ухода из проекта Маска, прикрываясь благотворительными целями, выманил у него многомиллионные пожертвования, но затем превратил проект в коммерческий бизнес, предав тем самым основополагающую миссию компании в области искусственного интеллекта.

На фоне скандала активисты требуют остановить гонку за сверхинтеллектом, опасаясь, что нейросети уже способны влиять на сознание людей и угрожать будущему человечества. Корреспондент «Известий» Николай Мастеров следит за громким процессом.

Окленд сегодня — эпицентр одного из самых обсуждаемых судебных процессов в США. Эти слушания — только начало, которое может стать поворотным моментом для всей индустрии искусственного интеллекта.

У здания суда собрались активисты всех мастей. Одни требуют запретить нейросети как таковые.

«Мы хотим, чтобы гонка за сверхинтеллектом остановилась, мы хотим думать и работать самостоятельно!» — заявила протестующая.

Другие хотят помешать использовать ИИ ради достижения политических целей.

«Приоритет этих компаний — прибыль! Они не задумываются над безопасностью. Но алгоритмы способны не только самостоятельно думать. Они уже учатся управлять! И это очень опасно», — заявил активист Билл Лав.

И поводы для таких опасений есть. Сначала разразился скандал из-за сотрудничества OpenAI с Пентагоном, от которого Альтману пришлось даже откреститься. Потом нашумели его противоречивые идеи внедрить ИИ прямо в человеческий мозг.

Формально Маск обвиняет Альтмана в незаконном обогащении. Но журналисты уверяют: это лишь предлог. OpenAI, флагман в индустрии нейросетей, они создавали вместе. И на самом деле после совместной работы над нейросетью в 2015 году у них возникла взаимная и очень острая неприязнь.

«Илон Маск ненавидит Сэма Альтмана. Они терпеть друг друга не могут. Маск презирает его, потому что в самом начале участвовал в создании уникальной структуры OpenAI, задуманной как некоммерческий фонд. По мнению Маска, Сэм Альтман фактически использовал деньги Илона, чтобы взять OpenAI под свой контроль — и в итоге действительно это сделал», — сообщил журналист The New Yorker Ронан Фарроу.

Альтмана сейчас вообще пытаются представить как начальника-самодура, тирана и деспота. Этому посвящены сразу несколько статей в крупных изданиях, таких как The New Yorker. Илон Маск лично распорядился, чтобы ссылки на эти статьи в принадлежащей ему соцсети всплывали на самом видном месте — вместо рекламы. И снова наверху рейтингов просмотров — вот это интервью Маска годичной давности.

«Я не доверяю Сэму Альтману и не думаю, что мы хотим, чтобы самая мощная система искусственного интеллекта в мире контролировалась человеком, которому нельзя доверять. Извините, но я действительно так считаю», — говорит предприниматель Илон Маск.

Глава OpenAI не остался в долгу. Его ChatGPT теперь едва ли не по любому запросу генерирует вот такие картинки, уверяя, что это Маск и президент США Трамп объединились в попытках захватить управление миром. Сам предприниматель продолжает свою деятельность, в этом году он запустил новый проект по внедернию ИИ прямо в мозг человека. И отмахивается от вопросов про ответственность за то, что произойдет дальше.

«Я, конечно, не чувствую себя ответственным за все, что каждый человек может сделать с ИИ. Но я ощущаю огромную ответственность за то, чтобы выпустить эту технологию в мир наилучшим образом — так, чтобы она позволила каждому человеку процветать», — заявил Сэм Альтман.

Оказалось, в компании Альтмана были едва ли не шпионы Маска. Среди них — Шивон Зилис, мать четверых детей миллиардера, а до недавнего времени — член совета OpenAI. Получается, как в любом громком деле — cherchez la femme, ищите женщину.

Впрочем, есть и еще одна подоплека — политическая. Американская пресса пока осторожно, но все же соотносит связи Маска в Белом доме с его притязаниями на одного из главных конкурентов и задается вопросом: не пытается ли правительство получить контроль над еще одним техногигантом?

Процесс только начинается, и главные события ожидаются уже в ближайшие дни, когда стороны перейдут к открытым заявлениям.

