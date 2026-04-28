«Ужасное место»: адвокаты раскрыли, в каких условиях содержится Артем Чекалин

Условия содержания блогера Артема Чекалина в СИЗО возмутили пользователей сети

Блогер Артем Чекалин, осужденный на семь лет колонии общего режима по делу о выводе средств за рубеж, сейчас находится в СИЗО. Кадры из места его содержания опубликовали адвокаты, и публикация сразу вызвала обсуждение в сети. Пользователи эмоционально отреагировали на увиденное.

«Ну и место ужасное», — написали комментаторы.

Некоторые выразили надежду, что Чекалину удастся добиться пересмотра приговора. Сам он по-прежнему не признает вину и настаивает, что не совершал переводов по подложным документам.

Защита настаивает на пересмотре

Адвокаты Чекалина Наталья и Константин Третьяковы заявили, что намерены добиваться отмены приговора и призывают придать делу огласку.

«Просим максимальной огласки. 13 апреля 2026 года Гагаринский суд Москвы незаконно приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 миллионов рублей. В видео, которое он записал до приговора, он подробно рассказал всю ситуацию со всеми фактами: состава преступления нет, так как не было нарушения валютного законодательства РФ. Да, была неуплата налогов, которые на данный момент полностью погашены Артемом и Валерией Чекалиными», — отметила сторона Артема.

При этом защита заявила, что никаких подложных документов в банк не предоставлялось. Этот вывод якобы подтверждают ответы из 14 банков.

Адвокаты также утверждают, что суд не дал оценки материалам из Банка России и ФНС, которые свидетельствуют об отсутствии нарушений валютного законодательства. Защита намерена продолжать борьбу, уже подала апелляционную жалобу в Московский городской суд и просит поддержки общественности.

Что происходит с Лерчек

На фоне дела внимание остается приковано и к бывшей супруге блогера — Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Расследование в ее отношении приостановлено из-за тяжелого заболевания.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии. По данным из ее окружения, болезнь прогрессировала в период домашнего ареста, когда проходить полноценное лечение было сложно.

Сейчас Валерия занимается терапией, развивает косметический бренд и ухаживает за ребенком, рожденным в отношениях с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини.

«Косметикой Лера стала заниматься еще до домашнего ареста. Потом вести деятельность было сложно. В этот период были трудности, проблемы со здоровьем. Когда мы с Лерой садились и обсуждали что-то по косметике, она как-то полностью отключалась от того, что происходило с ней. Мне казалось, что в этим момента она становилась счастливой», — рассказывала мама Чекалиной, Эльвира Феопентова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.