Смех продлил жизнь: промах футболиста помог выявить опухоль у болельщика

Теперь мужчина считает спортсмена своим спасителем.

Болельщик американского футбольного клуба «Нью-Йорк Джайентс» был экстренно госпитализирован после наблюдения за игрой любимой команды из-за внезапного приступа. Об этом сообщило AP.

Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина следил за противостоянием «Джайентс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», находясь у себя дома. Причиной резкого ухудшения самочувствия стала бурная эмоциональная реакция на неудачный маневр игрока Янгхо Ку. Он не попал по мячу.

Вид этого промаха вызвал у болельщика приступ сильного смеха, который практически мгновенно перешел в тяжелый припадок. Супруга американца незамедлительно вызвала бригаду медиков.

В медицинском учреждении, куда доставили пострадавшего фаната, провели тщательное обследование. Результаты комплексной компьютерной томографии помогли поставить неутешительный диагноз.

В мозге пациента было обнаружено новообразование, размеры которого сопоставимы с теннисным мячом. К счастью для мужчины, проведенные анализы подтвердили доброкачественность опухоли.

Хирурги оперативно провели удаление новообразования. Спустя несколько суток после операции мужчину выписали из больницы. Его жизни больше ничего не угрожает.

Сам американец теперь считает Янгхо Ку своим спасителем, поскольку именно его нелепая ошибка на поле спровоцировала проявление скрытых симптомов болезни. По словам мужчины, без этого курьезного эпизода он мог бы никогда не узнать о прогрессирующей патологии вовремя.

