Ларисе Долиной стало плохо в ее квартире: что известно о состоянии артистки

Андрей Черненко

Певица вызвала скорую помощь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Директор Долиной прокомментировал ухудшение состояния здоровья певицы

Народной артистке России Ларисе Долиной стало плохо в ее квартире в Москве. Как сообщили российские СМИ, она вызвала скорую помощь из-за, предварительно, невыносимой боли в спине. Артистка несколько часов лежит на кровати и не может встать. Боли резкие и отдают в ногу.

При этом в комментарии изданию Super директор артистки Сергей Пудовкин сообщил, что с ней все в порядке.

«Состояние хорошее, но в такую погоду нам всем нужна медицинская помощь. Большинству, особенно журналистам, психологическая. Если серьезно: все нормально. Спасибо за беспокойство», — сказал он.

В беседе с 5-tv.ru директор артистки добавил, что выступление, которое запланировано завтра в Москве, состоится без изменений.

«Будет прекрасный вечер для знаменитого юбиляра и 60-минутная программа с джазовыми композициями. Но еще раз спасибо за беспокойство», — отметил Пудовкин.

Ранее концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что слухи о травме народной артистки России преувеличены.По его словам, певица действительно столкнулась с небольшими проблемами со здоровьем, но они не носят критического характера, а связаны с ее плотным графиком исполнительницы. Он отметил, что сомневающимся в состоянии здоровья артистки стоит заглянуть на ее страницу в соцсетях.

