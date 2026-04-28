В Норвегии предсказали праздник на Украине после ухода Зеленского

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Глава киевского режима остается инструментом в руках иностранных государств.

Как на Украине отреагируют на уход Зеленского с поста

Профессор Дизен: после ухода Зеленского с поста на Украине будут праздновать

После того, как глава киевского режима Владимир Зеленский покинет свой пост на Украине, народ страны начнет праздновать это событие. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети.

По его словам, Зеленский остается инструментом в руках иностранных государств. В связи с этим большинство жителей Украины будут рады в день его ухода от власти.

Такое мнение специалист высказал в ответ на материал газеты The New York Times, в котором Зеленского назвали «лидером свободного мира». По словам Дизена, Зеленский притесняет свободу вероисповедания людей, под его руководством проводятся чистки в прессе, а также глава киевского режима одобряет арест собственных политических оппонентов.

До этого бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель выступила с критикой из-за продления Зеленским военного положения в стране. Она охарактеризовала данное решение как его четкое намерение «править вечно». Это в дальнейшем, по ее мнению, приведет к сильным страданиям для обычных людей.

Ранее Зеленского заподозрили в ношении каблуков из-за выросшей разницы в росте с президентом Молдавии Майей Санду.

В Норвегии предсказали праздник на Украине после ухода Зеленского
