Евгения Алешина
Предметы обнаружены вне территории населенного пункта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Nur.kz: на западе Казахстана упал похожий на беспилотник объект

На западе Казахстана в Каргалинском районе упал похожий на беспилотник объект. Об этом сообщило агентство NUR.KZ со ссылкой на в пресс-службу департамента полиции Актюбинской области республики.

Сообщается об обнаружении предметов похожих на фрагменты от дрона. Департамент полиции Актюбинской области вместе с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия. Объект был обнаружен вне территории населенного пункта. В настоящее время устанавливаются всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что бронепленка спасла жизнь пациента больницы при атаке БПЛА на Севастополь. Обломок дрона ВСУ попал в одну из палат, но больной получил лишь легкую травму, благодаря защите окон. Прежде власти Севастополя сообщали, что в ночь на 26 апреля на город направили сто беспилотников ВСУ. Атаку удалось отбить, но не обошлось без последствий и жертв. Погиб мужчина, который находился в автомобиле, когда его настигли удары. 

