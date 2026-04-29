«В хорошем настроении»: мать подозреваемого в убийстве ребенка на Кубани о сыне

Мать подозреваемого в убийстве ребенка на Кубани: не заметила в нем странностей

Мать подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Краснодарском крае заявила, что не замечала в поведении сына ничего необычного перед его задержанием. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, в последний раз она видела сына 24 апреля, когда он приезжал к ней в гости домой. Тогда он находился в хорошем настроении, и никаких тревожных признаков в его поведении не было. На следующий день он уехал по рабочим делам.

«24 [апреля] он приезжал к нам домой и общались, а 25 [апреля] он умчался на работу. <…> Вообще, все идеально, в хорошем настроении, все хорошо», — рассказала женщина.

Также она сообщила, что о случившемся узнала от сотрудников следственных органов, которые приехали и изъяли автомобиль.

«Следственный комитет позвонил, приехали изымать машину. Ну, и потом это. Пока еще никакой информации я вам сказать не могу. Еще ничего толком не скажу», — пояснила женщина.

При этом, как она отметила, подробности дела правоохранители ей не разъяснялись, и она пока не общалась ни с сыном, ни с его защитой.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Краснодарском крае завершились поиски пропавшей 11-летней девочки. Ее тело обнаружили спустя несколько дней. В операции участвовали сотни человек, в том числе волонтеры и сотрудники различных служб.

Следствие установило личность подозреваемого — им оказался 31-летний местный житель. По версии правоохранителей, он встретил ребенка на улице, посадил в машину и вывез за пределы населенного пункта, где совершил преступление. Мужчину задержали, ему предъявляли обвинение. Уточнялось, что он признал вину.

Обстоятельства дела продолжают выяснять.

