В Кремле раскрыли причину проведения парада Победы без техники

Украина, теряющая земли на поле боя, усиливает агрессию.

Парад на День Победы пройдет без техники из-за угрозы со стороны Киева

Парад на День Победы 9 мая 2026 года пройдет без техники в связи с усилением террористической активности Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет об оперативной обстановке. Киевский режим, который теряет земли на поле боя, пустился в террористическую активность», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится на Красной площади.

В оборонном ведомстве отметили, что в торжественном марше будут участвовать военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.

В столицу на День Победы прибудут главы Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев, а также бывший глава Республики Сербской Милорад Додик, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также киргизский и белорусский лидеры Садыр Жапаров и Александр Лукашенко.

Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

15:01
Яблоко за 300 рублей: власти проверят стоимость продуктов в Анадыре
14:50
В Египте турист погиб из-за укуса кобры, которая забралась в его штаны
14:38
В Подмосковье семилетний ребенок утонул после падения в реку
14:37
Пять человек задержаны после пожара на севере Москвы
14:31
Улыбка перед приговором: учительнице дали десять лет тюрьмы за изнасилование школьника
14:20
Камеры засняли момент попадания мальчика в щетку трактора в Зеленограде

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
Смягчение кредитной политики: вторичное жилье в России начало терять в цене
В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в воинской части
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео