Алиментщиков предложили разыскивать по дорожным камерам

Счетная палата предложила разыскивать алиментщиков по дорожным камерам

Должникам по алиментам усложняют жизнь. В распоряжении «Известий» появился доклад Счетной палаты с инициативой ужесточить меры по взысканию.

Среди прочих предлагают расширить полномочия судебных приставов, в частности, разрешить им работать по таким делам в выходные и даже ночью.

Также могут ужесточить наказание для тех, кто прячет свои доходы, официально не трудоустроен и промышляет теневыми заработками.

Кроме того, приставам предложили открыть доступ к системе «Паутина». С ее помощью можно отслеживать нарушителей по камерам на дорогах.

Как ранее писал 5-tv.ru, количество временных запретов на выезд за границу для российских должников в начале 2026 года выросло более чем на 40%, достигнув рекордных показателей.

Ограничительные меры применяются к должникам по-разному. Порог срабатывания составляет десять тысяч рублей для тех, кто злостно игнорирует алиментные обязательства, компенсации за причинение вреда здоровью или морального ущерба.

Для остальных категорий финансовых «просрочек» сумма задолженности должна превышать 30 тысяч рублей.

