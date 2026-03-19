Рост в 40%: сколько россиян не могут выехать за рубеж из-за долгов

За год количество запретов достигло максимальных значений с 2019 года.
В России количество запретов на выезд за рубеж из-за долгов выросло на 41,5%%
Количество временных запретов на выезд за границу для российских должников в начале 2026 года выросло более чем на 40%, достигнув рекордных показателей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП), опубликованные 19 марта.
«На 1 января на руках у российских пограничников было 8,9 миллиона постановлений от приставов о запрете должникам выезжать из России — в 1,4 раза больше, чем год назад. За год показатель подскочил на 41,5%», — приводит статистику ведомства РБК.
Отмечается, что в позапрошлом году в этой сфере наблюдался спад, который в 2025-м сменился стремительным ростом. Зафиксированные показатели оказались рекордными с 2019 года.
Временные меры распространяются на лиц, имеющих задолженности более десяти тысяч рублей за невыплату алиментов, компенсаций морального вреда или вреда здоровью и более 30 тысяч рублей по ряду иных финансовых просрочек. В отчете ФССП подчеркнули, что действующие запреты подвигли должников лучше погашать свои обязательства.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что для неплательщиков алиментов помимо запрета на выезд могут действовать и другие ограничения — например, на пользование автомобилем.
Транспортное средство могут изъять в случае уклонения от обязательств. Перечисленные рычаги заставили 15–20% нарушителей выплатить денежные средства, добавила она.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянину насчитали утильсбор в 1,3 миллиона.
