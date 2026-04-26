Тимати и Пиотровский в одном списке: как Европа расширяет санкционную логику
Пока Россию впервые за несколько лет пригласили на Венецианскую Биеннале, ЕС пригрозил лишить выставку грантовой поддержки и ввел санкции против российских деятелей культуры и шоу-бизнеса.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru
Что общего между Тимати и директором Эрмитажа? Казалось бы — ничего. Один — шоубиз, золотые цепи, BlackStar и вот это вот все. Другой — хранитель одной из величайших коллекций человечества, потомственный ученый, академик. Но Евросоюз уравнял их одним росчерком пера: оба отныне в санкционном списке.
Тимати — за то, что поддержал Крым, СВО и далее по списку. Михаил Пиотровский — за то, что не осудил СВО и принимает в музее экспонаты из Крыма. Культ отмены, возведенный Брюсселем в добродетель, требует все новых жертв.
Но главным театром военно-культурных маневров на этой неделе стала Венеция. Впервые с 2022 года организаторы Биеннале решили открыть там русский павильон, где уже даже готовится программа, фольклорная, о том, что политика временна, а культура вечна.
Можете представить, какой поднялся вой. Украина и еще 22 страны написали жалобу, угрожают бойкотом. Если что, Россия на Биеннале с 1914 года. Евросоюз пообещал лишить выставку гранта в два миллиона евро. Для Биеннале такого масштаба деньги не космические, но сигнал понятен: искусство должно знать свое место и молчать, когда говорит политика.
Странно: в спорте барьеры потихоньку снимаются — в культуре стоят намертво. На этой неделе президент принимал в Кремле выдающихся боксеров, вручал госнаграды и назвал, как есть, позором практику отмены, которую проводили в жизнь прежние руководители олимпийского движения.
«Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических, многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», — сказал Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу и представителям Федерации бокса России.
После смены руководства МОК стало попроще: спортивные федерации где-то наших уже пускают в нейтральном статусе, где-то и вовсе реабилитировали с гимном и флагом. Процесс пошел.
Венецианцы, к их чести, тоже ищут компромисс: пусть русские будут, но вне конкурса. Как никогда уместен будет и тут олимпийский девиз: главное — не победа, главное — участие. Но вот здесь важное «но». Посмеиваясь над европейской культурой отмены, мы обязаны следить за собой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
25%
Нашли ошибку?