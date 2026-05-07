Российский боец Калинин победил американца Уолкера на турнире в США

Боец из России Сергей Калинин победил соперника из США Брока Уолкера на турнире по кулачным боям Blood4Blood. Поединок прошел в Дейтона-Бич. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Схватка длилась около минуты — россиянин трижды отправил Уолкера в нокдаун и судья принял решение прекратить бой. Эта победа стала четвертой в карьере 42-летнего Калинина, тогда как у его соперника их было лишь две.

Сергей Калинин известен по прозвищу «Кратос» — он мастер спорта по кикбоксингу, в 37 лет начавший карьеру в кулачных боях и ставший знаменитым благодаря эффектным нокаутам. Известность ему принесло участие в шоу «Титаны».

В 2025 году российский боец ММА Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили, отвоевав чемпионский пояс UFC.

Бой проходил ночью с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе и продлился пять раундов. Эта победа стала 19-й для 32-летнего Яна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.