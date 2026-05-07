Кровь из глаз: девушка получила химический ожог после наращивания ресниц

Жительница Набережных Челнов получила химический ожог после наращивания ресниц

Жительница Набережных Челнов получила химический ожог глаз после процедуры по наращиванию ресниц. Об этом она рассказала в соцсети.

По словам девушки, сразу после посещения салона она почувствовала сильную боль. Затем у нее начались слезотечение, отек, светобоязнь и покраснение глаз.

Пострадавшая рассказала, что пришла в студию на обычное наращивание ресниц. Мастер нанесла на ее веки специальное средство в конце процедуры, после чего девушка почувствовала резкую боль, а глаза начало жечь. Девушка умылась в салоне и поехала домой. Сняв контактные линзы, она надеялась, что раздражение пройдет само.

Однако состояние только ухудшилось: глаза опухли, появился более выраженный отек, продолжилась светобоязнь, а боль стала сильнее. После этого она вернулась в салон, чтобы снять наращенные ресницы, а затем обратилась к врачу.

Офтальмолог диагностировал у пострадавшей химический ожог. Врач закапал обезболивающие капли, извлек из глаз несколько ресниц и назначил соответствующее лечение.

На следующее утро девушка не смогла открыть глаза, так как за ночь они покрылись засохшим гноем. Именно в этот момент у нее появились «кровавые» слезы, после чего пострадавшая снова поехала в больницу. Там, по ее словам, к ожогу добавился конъюнктивит.

«Я не знаю, как мне описать всю боль, которую я перенесла за эти дни, какой стресс я испытала. Сейчас остается надеется только на скорейшее восстановление и быть благодарной за то, что это никак не сказалось на моем и так плохом зрение», — написала девушка в соцсети.

Процедура проводилась, когда клиентка была в контактных линзах. Пользователи в соцсети предположили, что это могло усилить последствия раздражения или ожога. Сама пострадавшая отметила, что почти год ходила в эту же студию и раньше сталкивалась только с небольшим покраснением, которое проходило на следующий день.

По словам девушки, мастер предположила, что могла нанести слишком много клея или обезжиривателя. При этом пострадавшая подчеркнула, что основательница салона оставалась с ней на связи и сопровождала ее к врачу.

«Хочу подметить и поблагодарить всех, кто меня поддерживал, без вас я бы точно это перенесла в тысячу раз сложнее. Основательница салона также все это время была на связи, и ездила с нами к врачу», — рассказала она.

В данный момент жительница Набережных Челнов проходит лечение и надеется на скорое восстановление. Она призвала других быть осторожнее при подобных процедурах и призналась, что больше не будет наращивать ресницы.

