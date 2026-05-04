Хантавирус на лайнере у берегов Африки: три человека погибли из-за вспышки инфекции

Эфирная новость 17 0

Болезнь способна вылиться в смертельный легочный синдром.

Фото, видео: Reuters/IMAGE OBTAINED BY REUTERS; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Три человека погибли из-за вспышки хантавируса на лайнере у берегов Африки

Роспотребнадзор следит за ситуацией вокруг вспышки опасной инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане. Речь идет о судне, шедшем из Аргентины, на борту которого зафиксированы случаи заражения хантавирусом — инфекцией, способной вызывать тяжелый и нередко смертельный легочный синдром.

По данным ВОЗ, погибли три человека, еще у троих — подозрение на заболевание. Мы решили спросить у специалистов, насколько действительно опасен этот вирус.

«Вообще хантавирус — это довольно большая группа вирусов, которая вызывает разные заболевания. Вот в Азии и Европе вызывает, в основном, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. А в Америке — Южной Америке, Северной Америке — это геморрагическая лихорадка с легочным синдромом. То есть, поражением легких», — пояснил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

На ранней стадии хантавирус напоминает грипп: температура, слабость, головная и мышечная боли. Основной путь передачи — контакт с грызунами. По предварительным данным, один из пассажиров мог заразиться еще в порту отправления, после чего инфекция распространилась за время длительного плавания.

Сейчас лайнер стоит на якоре у столицы Кабо-Верде, пассажирам запрещено сходить на берег, медицинская помощь оказывается прямо на борту. На судне находятся 170 пассажиров, а также 71 член экипажа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Необычная дружба: как случайное сообщение связало 24-летнюю девушку и 72-летнего фотографа
17:59
Скромная могила любимицы Высоцкого: где похоронена актриса Зинаида Славина
17:55
Хантавирус на лайнере у берегов Африки: три человека погибли из-за вспышки инфекции
17:45
«Недостойно правителя»: Карл III нашел необычное хобби на фоне лечения от рака
17:32
Путин поручил создать рабочую группу по ядерным технологиям в медицине
17:30
Светлокосый солдат Зинаида Самсонова: судьба героини военного стихотворения Юлии Друниной «Зинка»

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Опасные цветы: россиянам напомнили о штрафах за выращивание запрещенных растений
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео