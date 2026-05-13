Сиделка три года скрывала смерть пенсионерки, продолжая жить на ее деньги

Дарья Орлова
В США сиделку обвинили в том, что она несколько лет скрывала смерть пожилой женщины, чтобы продолжать пользоваться ее деньгами. Об этом сообщил журнал People.

В ноябре 2025 года сотрудники полиции прибыли в дом 86-летней Лилли Приндл для проверки и обнаружили в гостиной ее мумифицированные останки. Тело лежало в кресле и было завернуто в одеяло.

Соседи рассказали, что за пенсионеркой ухаживала 59-летняя Джина Инглиш-Уит. По их словам, женщина регулярно приходила в дом, выносила мусор и создавала впечатление, будто хозяйка по-прежнему живет там. Позже сиделка заявила окружающим, что Приндл якобы переехала к родственнице.

Во время допроса Инглиш-Уит призналась, что нашла подопечную мертвой еще в августе 2022 года, однако решила никому не сообщать об этом.

Следствие считает, что все это время женщина пользовалась банковскими картами пенсионерки, оплачивала коммунальные услуги и уход за домом, а оставшиеся деньги тратила на личные нужды. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 130 тысяч долларов — почти десять миллионов рублей.

После предъявления обвинений женщину отпустили до суда, однако позже она скрылась. Сейчас сиделку разыскивают правоохранительные органы.

