Мем против уроков: учитель математики запретил произносить на уроке число 67

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Обычная задача внезапно превратила урок в хаос и вынудила педагога пойти на крайние меры.

Почему учитель запретил произносить число 67 на уроке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Учитель математики в Перми запретил произносить на уроке число 67

В одной из школ Перми учитель математики решил необычным способом бороться с шумом на уроках и временно «ограничил» использование числа 67. Поводом для этого стал популярный среди подростков интернет-мем.

История получила огласку после того, как в местных пабликах появились фотографии объявления, размещенного в кабинете. В нем говорилось, что за произнесение или написание «67», «шесть-семь» или «six-seven» ученикам могут выдать дополнительные задания.

В городской администрации пояснили РИА Новости, что речь шла не о настоящем запрете, а о шуточной инициативе педагога. По словам представителей мэрии, дети слишком эмоционально реагировали на это число во время решения одной из задач, из-за чего уроки начали превращаться в балаган.

Власти отметили, что преподаватель отнесся к ситуации спокойно и с юмором, а само объявление появилось лишь для того, чтобы разрядить атмосферу и вернуть дисциплину в класс.

При этом в администрации отдельно подчеркнули, что никаких официальных ограничений на использование числа 67 в школах города, конечно же, не существует.

Сам мем с комбинацией «67» давно популярен среди подростков и активно используется в соцсетях как универсальная реакция практически на любые ситуации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:31
Недостойная наследница: дочь Градского судится с вдовой музыканта
18:25
Мертвецки пьяна: двухлетняя девочка попала в больницу с алкогольным отравлением
18:21
Пациент: что известно о напавшем на журналистов РЕН ТВ в кабинете косметолога
18:17
«Катастрофа для первого лица»: что означает арест Ермака по делу о коррупции
18:10
Экспорт российского сжиженного газа достиг рекордных показателей
18:01
Разногласия и уроки истории: что стоит за переговорами США и Китая

Сейчас читают

Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Скрывали страшную травму: почему оставшаяся без пальца девочка не сразу попала к врачам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео