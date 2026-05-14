Косметолог отказалась от комментариев перед нападением на журналистов РЕН ТВ

|
Александр Афонин
Александр Афонин 48 0

Специалист предлагала перевести разговор в «официальный формат».

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Косметолог, в кабинете которого произошло нападение на съемочную группу «Экстренного вызова» телеканала РЕН ТВ, отказалась комментировать ситуацию с клиентом. Об этом сообщает редакция канала в комментарии 5-tv.ru.

«Можно я буду общаться только с адвокатом? Сейчас я позвоню и поговорим позже», — заявила косметолог.

После этого женщина вышла из помещения клиники и начала звонить контакту «Сашенька Моя Любовь». На вопрос журналиста, знает ли она историю пострадавшей, косметолог ответила отрицательно. При этом все разговоры специалист предлагала перевести в «официальный формат».

По возвращении в клинику косметолог закрыла дверь, ограничив доступ оператору. В один момент она решила вызвать полицию. После этого женщина зашла в кабинет, в котором уже находился мужчина, напавший на съемочную группу.

Журналисты приехали к косметологу 14 мая после жалобы клиентки Оксаны, которой специалист ввела филлер в межбровную складку. Препарат угодил прямо в сосуд, и женщина моментально перестала видеть одним глазом — зрение утрачено навсегда и восстановлению не подлежит.

Съемочная группа прибыла по адресу вместе с пострадавшей, чтобы записать комментарий врача. На месте на них напал неизвестный мужчина, который начал избивать журналистов, таскать их за волосы и ломать аппаратуру. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:38
Бритье наголо помогает мужчинам справиться со стрессом и вернуть уверенность
18:31
Недостойная наследница: дочь Градского судится с вдовой музыканта
18:25
Мертвецки пьяна: двухлетняя девочка попала в больницу с алкогольным отравлением
18:21
Пациент: что известно о напавшем на журналистов РЕН ТВ в кабинете косметолога
18:17
«Катастрофа для первого лица»: что означает арест Ермака по делу о коррупции
18:10
Экспорт российского сжиженного газа достиг рекордных показателей

Сейчас читают

Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Скрывали страшную травму: почему оставшаяся без пальца девочка не сразу попала к врачам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео