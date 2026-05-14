Косметолог отказалась от комментариев перед нападением на журналистов РЕН ТВ

Косметолог, в кабинете которого произошло нападение на съемочную группу «Экстренного вызова» телеканала РЕН ТВ, отказалась комментировать ситуацию с клиентом. Об этом сообщает редакция канала в комментарии 5-tv.ru.

«Можно я буду общаться только с адвокатом? Сейчас я позвоню и поговорим позже», — заявила косметолог.

После этого женщина вышла из помещения клиники и начала звонить контакту «Сашенька Моя Любовь». На вопрос журналиста, знает ли она историю пострадавшей, косметолог ответила отрицательно. При этом все разговоры специалист предлагала перевести в «официальный формат».

По возвращении в клинику косметолог закрыла дверь, ограничив доступ оператору. В один момент она решила вызвать полицию. После этого женщина зашла в кабинет, в котором уже находился мужчина, напавший на съемочную группу.

Журналисты приехали к косметологу 14 мая после жалобы клиентки Оксаны, которой специалист ввела филлер в межбровную складку. Препарат угодил прямо в сосуд, и женщина моментально перестала видеть одним глазом — зрение утрачено навсегда и восстановлению не подлежит.

Съемочная группа прибыла по адресу вместе с пострадавшей, чтобы записать комментарий врача. На месте на них напал неизвестный мужчина, который начал избивать журналистов, таскать их за волосы и ломать аппаратуру. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

