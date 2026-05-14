Тайные признаки: как распознать зависимость партнера от порнографии

Daily Mail: есть несколько признаков зависимости от порнографии у мужчин

В современном мире цифровая доступность сделала проблему зависимости от порнографии крайне распространенной. Многие женщины даже не подозревают, что такая проблема есть и у их партнеров. О том, как распознать тягу к контенту 18+, рассказало Daily Mail.

Официально такая зависимость называется компульсивным расстройством сексуального поведения. Специалист по сексуальным отношениям Саманта Марчам отметила, что к ней обращается все больше пациентов, столкнувшихся с разрушительными последствиями этой привычки.

Из-за чувства стыда мужчины редко признаются в этой проблеме самостоятельно. Поэтому их партнершам важно обращать внимание на скрытые «красные флаги», такие как резкое изменение сексуальных предпочтений или, напротив, полная потеря интереса к интимной близости.

По мнению эксперта, одним из первых признаков проблемы становится изменение характера интимных отношений. Он может стать более механическим или включать требования унизительных действий, заимствованных из видео.

Также часто встречается эректильная дисфункция, вызванная порнографией, когда обычная близость перестает давать необходимый уровень дофамина.

Помимо этого, Саманта Марчам выделила поведенческие изменения: рискованные поступки на работе, увлечение азартными играми, необъяснимые финансовые траты на подписки и частые длительные отлучки, например, в ванную комнату.

«По мере привыкания зависимому требуется все более экстремальный контент для получения того же эффекта», — предупредила эксперт.

Она добавила, что это может привести к деградации отношений. Для спасения брака Марчам порекомендовала действовать мягко и проявлять любопытство вместо обвинений.

Она посоветовала воспринимать эту ситуацию как болезнь, подобную алкоголизму, и обсуждать ее без гнева, чтобы партнер мог открыться.

Важным шагом является ограничение использования интернета, в том числе совместное выполнение дел, не связанных с гаджетами, для восстановления эмоциональной связи.

Эксперт отметила, что зависимость часто берет начало в подростковом возрасте из простого любопытства и со временем перерастает в неконтролируемую тягу. Психотерапия может помочь паре понять первопричины проблемы и найти путь к выздоровлению.

