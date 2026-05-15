Электросамокатчик сбил девятилетнюю девочку напротив Московского зоопарка

Евгения Алешина
Нарушитель скрылся с места происшествия.

В столице мужчина на электросамокате сбил девятилетнюю девочку рядом с Московским зоопарком, а затем скрылся с места происшествия. Об этом сообщила московская прокуратура в мессенджере МАКС.

«На улице Большая Грузинская водитель электросамоката сбил ребенка. В результате ДТП пострадала девятилетняя девочка-пешеход», — говорится в сообщении.

После случившегося самокатчик скрылся с места происшествия. В данный момент его разыскивает полиция. Девочку доставили в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал, что семилетнюю девочку ударили ножом по лицу в Подмосковье. Ребенок гулял с мамой в поселке Николины Сады, когда к ним навстречу выбежал мужчина 2004 года рождения. Он рассек девочке обе щеки, левый висок, повредил правое ухо, локоть и колено, после чего сбежал.

Подозреваемый — инвалид второй группы, страдающий психическим расстройством. Несовершеннолетнюю доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, ее состояние оценивается, как средней тяжести.

