Последняя роль маэстро: Игорь Золотовицкий посмертно номинирован на премию ТЭФИ

Диана Кулманакова
Конкуренцию ему составят Юра Борисов и Михаил Трухин.

За какую роль актер Игорь Золотовицкий номинирован на ТЭФИ

Заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого посмертно выдвинули на премию ТЭФИ в номинации, определяющей лучшего актера телевизионного сериала. Об этом сообщило издание Кино Mail.

Почетный статус финалиста артист получил благодаря участию в драматическом телевизионном проекте «Улица Шекспира». Решение жюри подчеркивает значимый вклад актера в современное российское киноискусство.

Многосерийную драму «Улица Шекспира» представили зрителям в марте 2025 года. Сюжет сериала строится вокруг столичного юриста Михаила, роль которого исполнил Дмитрий Чеботарев.

По сценарию герой вынужден вернуться в цыганский табор, где он вырос, ради спасения собственной дочери. Игорь Золотовицкий воплотил на экране образ ключевого персонажа — цыганского барона по имени Червоня. Эта работа стала одной из заключительных в творческой биографии мастера.

Золотовицкий умер 14 января 2026 года. Причиной смерти стал рак желудка, о котором стало известно за полгода до трагического события.

Конкуренцию Золотовицкому в номинации составят сразу несколько известных деятелей индустрии. Среди номинантов значится Юра Борисов за роль в масштабной исторической драме «Хроники русской революции».

Также в список попали Михаил Трухин, отмеченный за игру в комедии «Ивановы-Ивановы», и Андрей Федорцов, исполнивший главную роль в детективе «Следопыт».

