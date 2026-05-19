Опасная маскировка: симптомы Эболы оказалось легко спутать с обычным гриппом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Вспышка смертоносного вируса в Африке заставила медиков предупредить о скрытых угрозах болезни.

Симптомы лихорадки Эбола список как не перепутать с гриппом

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: симптомы Эболы можно легко спутать с обычным гриппом

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом сообщило Mirror со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты подчеркивают, что, несмотря на серьезность положения, текущая ситуация в Конго пока не соответствует критериям пандемии, однако требует повышенного внимания со стороны мирового сообщества.

Особую коварность заболеванию придает то, что на ранних этапах его первичные признаки практически идентичны симптомам гриппа, что может привести к роковой потере времени при диагностике.

Врачи отмечают, что инкубационный период вируса составляет от двух до 21 дня. Первыми тревожными сигналами становятся высокая температура, сильная утомляемость и головные боли.

Позже к ним могут добавиться мышечные боли, боль в горле, рвота и диарея. ВОЗ обращает внимание на то, что широко известные симптомы кровотечения из глаз, ушей или носа на самом деле встречаются гораздо реже и проявляются уже на поздних стадиях болезни.

В текущей вспышке выявлен штамм Бундибуджио, против которого на данный момент не существует одобренных вакцин. В этой связи медики рекомендуют туристам обращаться в клиники за четыре-шесть недель до поездки в опасные регионы.

Смертность от Эболы остается крайне высокой и в среднем составляет около 50%, хотя в некоторых случаях может достигать и 90%. На данный момент специфического лекарства, полностью излечивающего болезнь, не существует, однако ранняя госпитализация значительно повышает шансы на выживание.

Пациентов в обязательном порядке помещают в условия строгой изоляции и проводят интенсивную терапию, направленную на борьбу с обезвоживанием. Основными мерами профилактики остаются соблюдение личной гигиены, регулярное мытье рук и продуктов питания, а также полный отказ от контактов с людьми, имеющими признаки заболевания, и их личными вещами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
Венера включит денежный магнит: финансовый гороскоп для знаков зодиака на...

Последние новости

13:45
Запечатлеть для потомков: фильм об ограблении Лувра снимут во Франции
13:31
Офисная еда под ударом: технолог раскрыла главные риски жары
13:20
Ягода для похудения и здоровья сердца: чем полезна клубника и почему ее стоит есть чаще
13:12
Последний звонок в 2026 году: когда и как пройдет в школах России
13:00
Таиланд меняет безвизовый режим: туристам из России сократят срок пребывания
12:44
Нейросеть против борщевика: умные камеры в Петербурге будут штрафовать за сорняк

Сейчас читают

Куба — это не Венесуэла: кубинская авантюра для США не будет легкой прогулкой
Мальчик или девочка? Лиза Моряк и Сарик Андреасян узнали пол третьего ребенка
Летние каникулы у школьников в России начнутся раньше: что известно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео