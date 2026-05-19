Опасная маскировка: симптомы Эболы оказалось легко спутать с обычным гриппом

Mirror: симптомы Эболы можно легко спутать с обычным гриппом

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом сообщило Mirror со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты подчеркивают, что, несмотря на серьезность положения, текущая ситуация в Конго пока не соответствует критериям пандемии, однако требует повышенного внимания со стороны мирового сообщества.

Особую коварность заболеванию придает то, что на ранних этапах его первичные признаки практически идентичны симптомам гриппа, что может привести к роковой потере времени при диагностике.

Врачи отмечают, что инкубационный период вируса составляет от двух до 21 дня. Первыми тревожными сигналами становятся высокая температура, сильная утомляемость и головные боли.

Позже к ним могут добавиться мышечные боли, боль в горле, рвота и диарея. ВОЗ обращает внимание на то, что широко известные симптомы кровотечения из глаз, ушей или носа на самом деле встречаются гораздо реже и проявляются уже на поздних стадиях болезни.

В текущей вспышке выявлен штамм Бундибуджио, против которого на данный момент не существует одобренных вакцин. В этой связи медики рекомендуют туристам обращаться в клиники за четыре-шесть недель до поездки в опасные регионы.

Смертность от Эболы остается крайне высокой и в среднем составляет около 50%, хотя в некоторых случаях может достигать и 90%. На данный момент специфического лекарства, полностью излечивающего болезнь, не существует, однако ранняя госпитализация значительно повышает шансы на выживание.

Пациентов в обязательном порядке помещают в условия строгой изоляции и проводят интенсивную терапию, направленную на борьбу с обезвоживанием. Основными мерами профилактики остаются соблюдение личной гигиены, регулярное мытье рук и продуктов питания, а также полный отказ от контактов с людьми, имеющими признаки заболевания, и их личными вещами.

