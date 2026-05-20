Спасите гигантов: в Колумбии пытаются помочь бегемотам — потомкам любимцев Эскобара

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Особи — всего их 80 — оказались под угрозой массового уничтожения.

Спасение бегемотов из Колумбии

Фото: www.globallookpress.com/imageBROKER.com/Nigel Dennis

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Колумбии пытаются помочь бегемотам — потомкам любимцев Эскобара

Глобальное объединение зоологических учреждений (ГОЗУ) проводит операцию по спасению 80 бегемотов из Колумбии. Об этом проинформировала пресс-служба Московского зоопарка в своем Telegram-канале.

«Речь идет о спасении 80 бегемотов из Колумбии, потомков животных, некогда принадлежавших всемирно известному наркобарону Пабло Эскобару. Сейчас эти гиганты находятся под угрозой массового уничтожения. Но мы твердо убеждены: они не заслуживают смерти только потому, что оказались в неподходящем месте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ГОЗУ направило официальное обращение правительству Колумбии. В нем организация предлагает гуманную альтернативу запланированной эвтаназии — переселить животных в аккредитованные специализированные учреждения по всему миру. Например, в центр спасения дикой природы «Вантара» в индийском Джамнагаре. Это одна из крупнейших в мире организаций такого профиля. Она уже готова принять бегемотов и создать для них благоприятные условия.

К операции по спасению животных присоединились члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии.

Одна из проблем распределения бегемотов связана с ограниченным генофондом популяции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что религиозная организация «Плимутские братья» обязала тысячи последователей избавиться от домашних животных. К такому решению лидера секты подтолкнул случай с ее четырехлетней дочерью. Девочку укусила собака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

19:30
Собянин: количество операций по трансплантации в столице выросло более чем вдвое
19:20
Придется работать: Чехия ужесточила условия для получения пособий украинскими беженцами
19:15
Собянин: «Достоевская» — один из самых сложных проектов метро
19:13
Прятались в укрытиях: украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
19:09
Белуха застряла на мелководье в Охотском море
19:00
Изменения почерка могут сигнализировать о ранней деменции

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
Певца SHAMAN раскритиковали после того, как он перекрестился перед своими портретами
Вооружились палками и метлами: под Волгоградом произошла массовая драка между женщинами
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео