Строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии продолжается в условиях плотной застройки, обильного водопритока и сложных грунтов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«Закончили проходку шестого шахтного ствола — смонтировали 43 чугунных кольца диаметром шесть метров и высотой один метр каждое», — отметил градоначальник.

Именно через этот ствол метростроители будут возводить станционный комплекс с платформенным залом, после чего шахту ликвидируют. Проходка велась исключительно вручную: в неустойчивых породах рабочие орудовали отбойными молотками, отказавшись от средств малой механизации. Завершить объект планируется в 2030 году.

После открытия «Достоевская» станет 13-й станцией Кольцевой линии и обеспечит дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую ветку, что позволит тысячам пассажиров выбирать более удобные маршруты.

