Собянин: «Достоевская» — один из самых сложных проектов метро

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

Строительство продолжается в условиях плотной застройки.

Достоевская — сложный проект метро

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Щелкунов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии продолжается в условиях плотной застройки, обильного водопритока и сложных грунтов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«Закончили проходку шестого шахтного ствола — смонтировали 43 чугунных кольца диаметром шесть метров и высотой один метр каждое», — отметил градоначальник.

Именно через этот ствол метростроители будут возводить станционный комплекс с платформенным залом, после чего шахту ликвидируют. Проходка велась исключительно вручную: в неустойчивых породах рабочие орудовали отбойными молотками, отказавшись от средств малой механизации. Завершить объект планируется в 2030 году.

После открытия «Достоевская» станет 13-й станцией Кольцевой линии и обеспечит дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую ветку, что позволит тысячам пассажиров выбирать более удобные маршруты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Сергей Собянин проходку тоннеля между станциями «Ватутинки» и «Кедровая».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

19:30
Собянин: количество операций по трансплантации в столице выросло более чем вдвое
19:20
Придется работать: Чехия ужесточила условия для получения пособий украинскими беженцами
19:15
Собянин: «Достоевская» — один из самых сложных проектов метро
19:13
Прятались в укрытиях: украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
19:09
Белуха застряла на мелководье в Охотском море
19:00
Изменения почерка могут сигнализировать о ранней деменции

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
Певца SHAMAN раскритиковали после того, как он перекрестился перед своими портретами
Вооружились палками и метлами: под Волгоградом произошла массовая драка между женщинами
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео