Опасная беспечность: основные ошибки при использовании барьерной контрацепции

Vice: главная ошибка при использовании презервативов — неподходящий размер

Многие люди допускают серьезные ошибки при использовании презервативов во время интимной близости, что существенно снижает их эффективность. Об этом сообщило издание Vice со ссылкой на эксперта по сексуальному здоровью Сару Уитберн и сексолога Исайю Маккими.

По мнению специалистов, большинство проблем возникает из-за банальной спешки или игнорирования инструкции. Уитберн подчеркнула, что «главная проблема в том, что люди часто уверены, что делают все правильно, хотя на деле допускают базовые ошибки».

К наиболее распространенным нарушениям врачи отнесли использование неподходящего размера изделия, а также отсутствие свободного пространства на кончике презерватива при надевании. Кроме того, часто защитное средство применяется не с самого начала полового акта, что сводит на нет его основные функции.

Несоблюдение правил эксплуатации барьерной контрацепции значительно повышает риск нежелательной беременности и заражения инфекциями, передающимися половым путем. Специалисты отметили, что неправильно подобранный размер или использование неподходящих лубрикантов на масляной основе могут привести к разрыву или соскальзыванию материала.

Исайя Маккими порекомендовала всегда проверять срок годности на упаковке и вскрывать ее максимально аккуратно, избегая использования зубов или острых предметов. Особое внимание следует уделять условиям хранения, так как повреждение структуры латекса делает его бесполезным.

Эксперты настаивают на необходимости внимательного изучения инструкции даже теми, кто считает себя опытным партнером, чтобы гарантировать максимальный уровень безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.