Новый поворот в деле британского принца Эндрю: полиция ищет доказательства

Мурад Устаров
Полицейские начали собирать факты, чтобы подтвердить обвинения, ничего пока не нашли.

Что известно о деле против бывшего принца Великобритании

Фото: EPA/ТАСС

Дело против экс-принца Великобритании забуксовало из-за отсутствия доказательств

Британские полицейские не могут найти достаточно доказательств против бывшего принца Соединенного Королевства Эндрю Маунтбаттен-Виндзора по делу, связанному с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Правоохранители приступили к сбору фактов, которые могут подтвердить выдвинутые обвинения. По данным издания, полиция ищет доказательства преступлений сексуального характера со стороны экс-принца. Кроме того, она потребовала от пострадавших дать показания.

Список предполагаемых обвинений был расширен, однако никаких доказательств обнаружить не удалось. Один из бывших высокопоставленных британских офицеров считает, что публичные обращения делаются только тогда, когда у следствия не хватает достоверных фактов.

Другой источник, в свою очередь, сказал, что полиция о важных данных по делу Эндрю, однако не может получить к ним доступ. Он выразил надежду, что жертвы согласятся поговорить с правоохранителями.

Эндрю Маунтбаттен-Виндзора задерживали в феврале этого года по делу Эпштейна, но спустя 12 часов его отпустили. При этом сам экс-принц отвергает любые обвинения в свой адрес. В прошлом году он остался без королевских титулов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что парижская прокуратура получила около десяти обращений от возможных жертв Эпштейна.

