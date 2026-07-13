Генеральная уборка судьбы: как блогер спасает людей из замусоренных домов

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 8 0

Она не просто чистит поверхности, а изучает причины, по которым жилье дошло до такого состояния.

Блогер спасает людей из экстремально замусоренных домов

Фото: 5-tv.ru

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The Guardian: блогер спасает людей из экстремально замусоренных домов

Блогер Би Элтон бесплатно наводит порядок в экстремально замусоренных домах людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Об этом сообщило The Guardian.

Девушка, известная под псевдонимом CleanWithBea, имеет многомиллионную аудиторию в соцсетях. Вместе со своим партнером Гарри она выезжает на объекты, которые часто напоминают свалки с горами бытовых отходов, плесенью и насекомыми.

Элтон не просто чистит поверхности, она изучает причины, по которым жилье дошло до такого состояния. Зачастую это связано с депрессией, потерей близких или другими психологическими проблемами владельцев.

Проект финансируется за счет доходов от видеоконтента и рекламных контрактов. Это позволяет оплачивать не только инвентарь, но и услуги профессиональных дезинфекторов, а также замену мебели.

Сама Би Элтон признается, что ее путь начался в 2023 году после потери работы и борьбы с плесенью в собственной съемной квартире.

Девушка подчеркивает, что не считает себя экспертом по клинингу. Она позиционирует себя как человека, помогающего людям совершить «полный сброс» жизни.

По ее словам, стыд мешает многим просить о помощи, когда ситуация выходит из-под контроля. Она тратит месяцы на установление доверительных отношений с клиентами перед началом работ.

«Я хочу, чтобы люди знали — какой бы плохой ни была ситуация, ее всегда можно исправить», — подчеркнула блогер.

Девушка также занимается активизмом, выступая за права арендаторов и защиту животных.

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