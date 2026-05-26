Путин подписал закон о прекращении действия соглашения СНГ 1993 года о беженцах

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 86 0

Россия отказывается от неактуальных международных договоренностей в пользу национального законодательства.

Соглашения СНГ 1993 года о беженцах: в чем суть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол, согласно которому прекращается действие соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам, подписанного еще в сентябре 1993 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Глава государства утвердил закон, который официально выводит Россию из этого международного обязательства. Решение обусловлено тем, что указанный договор за прошедшие десятилетия полностью потерял актуальность и уже долгое время не находит применения в реальной юридической практике страны.

Как отмечено в материалах к закону, основные положения и терминология отмененного соглашения интегрировали в современное российское поле. Внутренние правовые нормы России на сегодняшний день самостоятельно регулируют понятия «беженец» и «вынужденный переселенец».

Согласно позиции властей, текущее законодательство в полной мере обеспечивает необходимые экономические, правовые и социальные гарантии для защиты граждан, нуждающихся в особом статусе. Таким образом, права и интересы указанных лиц на территории России остаются под надежной защитой государственных институтов даже после денонсации устаревшего международного акта.

Подписание этого закона стало логичным продолжением политики по систематизации нормативной базы и устранению дублирующих или нефункционирующих документов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.34 85.45
2.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:06
В парламенте Болгарии предложили снять санкции с России
8:00
«Родить дешевле!» — Никита Тарасов в шоке от цен на ремонт в 2026 году
7:53
Путин подписал закон о прекращении действия соглашения СНГ 1993 года о беженцах
7:49
Делегация минэкономики и МИД Японии прибыла в Россию
7:40
В России предложили признать каршеринг отдельным видом транспорта
7:37
Два подростка погибли при пожаре в Алтайском крае

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео