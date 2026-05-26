Путин подписал закон о прекращении действия соглашения СНГ 1993 года о беженцах

Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол, согласно которому прекращается действие соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам, подписанного еще в сентябре 1993 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Глава государства утвердил закон, который официально выводит Россию из этого международного обязательства. Решение обусловлено тем, что указанный договор за прошедшие десятилетия полностью потерял актуальность и уже долгое время не находит применения в реальной юридической практике страны.

Как отмечено в материалах к закону, основные положения и терминология отмененного соглашения интегрировали в современное российское поле. Внутренние правовые нормы России на сегодняшний день самостоятельно регулируют понятия «беженец» и «вынужденный переселенец».

Согласно позиции властей, текущее законодательство в полной мере обеспечивает необходимые экономические, правовые и социальные гарантии для защиты граждан, нуждающихся в особом статусе. Таким образом, права и интересы указанных лиц на территории России остаются под надежной защитой государственных институтов даже после денонсации устаревшего международного акта.

Подписание этого закона стало логичным продолжением политики по систематизации нормативной базы и устранению дублирующих или нефункционирующих документов.

