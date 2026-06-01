«Я не боюсь»: звезда «Универа» пригласил Канье Уэста в Россию

Виталий Гогунский пригласил Канье Уэста в Россию

Актер Виталий Гогунский, получивший широкую известность благодаря роли Кузи в сериале «Универ», обратился к американскому рэперу Канье Уэсту с приглашением приехать в Россию. Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram*.

Гогунский заявил, что говорит от имени народа, хотя никто и не поручал ему делать такое обращение. В видео актер отметил, что в Европе концерты Уэста отменяются из-за опасений местных властей, однако сам он к музыканту относится иначе.

«А я не боюсь. Потому что живу по сердцу, мне нравится твоя музыка и твой вайб», — заявил Виталий.

Артист также подготовил англоязычную версию обращения. Кроме того, он добавил ролик, где якобы выступает на одной сцене с Канье Уэстом, однако видео было создано при помощи искусственного интеллекта.

«Канье, приезжай сюда, в Россию. Раша ноу криминалити», — подытожил актер.

Гогунский пообещал разыграть среди поклонников рэпера более ста билетов, если Уэст решит выступить с концертом в Москве.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.