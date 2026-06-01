Кравцов: первый ЕГЭ-2026 прошел без утечек и сбоев

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 19 0

Первые результаты будут известны уже 12 июня.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ЕГЭ

Министр просвещения Кравцов: первый ЕГЭ-2026 прошел без утечек и сбоев

Первый Единый государственный экзамен 2026 года состоялся в штатном режиме, без срывов и утечек материалов в сеть. Об этом заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня прошел первый Единый государственный экзамен по трем предметам — история, литература и химия. Общее количество школьников, которые сдавали эти три предмета — 231 тысяча. Экзамен прошел без сбоев, организованно, никаких утечек экзаменационных материалов не было. Первые результаты ребята получат, начиная с 12 июня», — сообщил министр.

По его словам, ведомство рассчитывает, что уже 12-13 июня все итоги по этим дисциплинам будут известны. Кравцов также подчеркнул, что система образования полностью готова к проведению итоговой аттестации, а ситуация находится на постоянном контроле как в министерстве, так и в Рособрнадзоре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Сергей Кравцов назвал систему ЕГЭ максимально объективной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ЕГЭ
1 июн
Более 22 тысяч столичных выпускников выбрали ЕГЭ по литературе, химии и истории
1 июн
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
29 мая
«Одна из самых высоких в мире»: Кравцов — об объективности ЕГЭ
27 мая
Школьникам в России могут разрешить пересдавать больше одного ЕГЭ
22 мая
Рособрнадзор ограничил шумные работы рядом с местами проведения ЕГЭ
22 мая
ЕГЭ без волнения: психолог рассказала, как быстро успокоиться прямо на экзамене
21 мая
В Рособрнадзоре рассказали о разрешенной во время ЕГЭ еде
18 мая
Поддержка принесет успех: как родители могут помочь ребенку сдать экзамены
17 мая
Два способа: как исправлять ошибки в бланках ЕГЭ
16 мая
Собянин: более 93 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:47
Лихачев: любой взрыв на ЗАЭС может привести к катастрофе
18:46
«Волки» в деле: как артиллерия бьет по вражеским беспилотникам на СВО
18:41
Альпинисты застряли в Кабардино-Балкарии на высоте более трех тысяч метров
18:37
Москвичек привлекают в вебкам-индустрию под видом «работы в офисе»
18:30
Она зарабатывает больше: почему муж начинает унижать и изменять
18:29
Кравцов: первый ЕГЭ-2026 прошел без утечек и сбоев

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
На Кузбассе охотник спутал подростка со зверем и застрелил его
Путин поручил обеспечить россиян интернетом без перебоев даже при ограничениях
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео