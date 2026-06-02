«Лето в Москве»: жителям столицы представили программу мероприятий с 3 по 9 июня

В Москве анонсировали программу проекта «Лето в Москве» на первую неделю июня

С 3 по 9 июня в столице пройдет серия культурных, образовательных и спортивных мероприятий в рамках проекта «Лето в Москве». Как сообщили на портале mos.ru, для жителей и гостей города подготовили десятки площадок с мастер-классами, экскурсиями, кинопоказами под открытым небом, экологическими программами и благотворительными акциями.

Одним из центральных событий недели станет винтажный маркет на площади Революции. Посетители смогут познакомиться с коллекциями антиквариата и предметами прошлого столетия, представленными частными собирателями и галереями. Атмосферу исторического путешествия продолжат ретрофотоателье, которые откроются 6 и 7 июня в парке «Митино» и усадьбе Люблино. Гостям предложат примерить костюмы прошлых эпох и узнать больше о традициях дворянской Москвы.

В рамках проекта продолжится работа «Домиков добра» программы «Москва помогает». На 30 площадках будут принимать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и жителей приграничных регионов. Волонтеры помогут оформить и подготовить передаваемые вещи.

Особое внимание организаторы уделят семейному отдыху. В садах и парках столицы запланированы занятия по декоративно-прикладному творчеству, художественные мастер-классы и образовательные программы для детей. В саду «Эрмитаж», парке «Ходынское поле», усадьбе Люблино и ландшафтном парке «Митино» посетители смогут создать сувениры, арт-объекты и предметы интерьера, а также принять участие в литературных чтениях и интерактивных программах.

Для любителей природы подготовили экскурсии и экологические мероприятия. В экоцентре «Дом лани» пройдет прогулка по вольерному комплексу с рассказом о европейских ланях, а в Крюковском лесопарке орнитологи познакомят участников с местной фауной. Кроме того, ко Дню эколога в столичных экоцентрах организуют квесты, викторины и тематические практикумы, посвященные ответственному отношению к окружающей среде.

Спортивно-развлекательная программа включит зону ретрогейминга на площади Революции, где посетители смогут сыграть в классические видеоигры. А в усадьбе Люблино гостей познакомят со старинными играми и развлечениями, популярными в дворянской среде прошлых веков.

Отдельный блок мероприятий посвятят кинематографу. В Пушкинские дни москвичам покажут советские экранизации произведений Александра Пушкина под открытым небом. В кинопарке «Москино» состоятся тематические выходные с интерактивными съемками, спектаклями, экскурсиями и мастер-классами по кинопрофессиям. Также посетителей ждут кинолектории, посвященные истории и языку отечественного кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что театры Москвы представили летнюю программу детских спектаклей.

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