«Лето в Москве»: жителям столицы представили программу мероприятий с 3 по 9 июня

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Горожан пригласят на кинопоказы, экологические акции, исторические фестивали и семейные мастер-классы.

Куда сходить с детьми в рамках проекта Лето в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве анонсировали программу проекта «Лето в Москве» на первую неделю июня

С 3 по 9 июня в столице пройдет серия культурных, образовательных и спортивных мероприятий в рамках проекта «Лето в Москве». Как сообщили на портале mos.ru, для жителей и гостей города подготовили десятки площадок с мастер-классами, экскурсиями, кинопоказами под открытым небом, экологическими программами и благотворительными акциями.

Одним из центральных событий недели станет винтажный маркет на площади Революции. Посетители смогут познакомиться с коллекциями антиквариата и предметами прошлого столетия, представленными частными собирателями и галереями. Атмосферу исторического путешествия продолжат ретрофотоателье, которые откроются 6 и 7 июня в парке «Митино» и усадьбе Люблино. Гостям предложат примерить костюмы прошлых эпох и узнать больше о традициях дворянской Москвы.

В рамках проекта продолжится работа «Домиков добра» программы «Москва помогает». На 30 площадках будут принимать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и жителей приграничных регионов. Волонтеры помогут оформить и подготовить передаваемые вещи.

Особое внимание организаторы уделят семейному отдыху. В садах и парках столицы запланированы занятия по декоративно-прикладному творчеству, художественные мастер-классы и образовательные программы для детей. В саду «Эрмитаж», парке «Ходынское поле», усадьбе Люблино и ландшафтном парке «Митино» посетители смогут создать сувениры, арт-объекты и предметы интерьера, а также принять участие в литературных чтениях и интерактивных программах.

Для любителей природы подготовили экскурсии и экологические мероприятия. В экоцентре «Дом лани» пройдет прогулка по вольерному комплексу с рассказом о европейских ланях, а в Крюковском лесопарке орнитологи познакомят участников с местной фауной. Кроме того, ко Дню эколога в столичных экоцентрах организуют квесты, викторины и тематические практикумы, посвященные ответственному отношению к окружающей среде.

Спортивно-развлекательная программа включит зону ретрогейминга на площади Революции, где посетители смогут сыграть в классические видеоигры. А в усадьбе Люблино гостей познакомят со старинными играми и развлечениями, популярными в дворянской среде прошлых веков.

Отдельный блок мероприятий посвятят кинематографу. В Пушкинские дни москвичам покажут советские экранизации произведений Александра Пушкина под открытым небом. В кинопарке «Москино» состоятся тематические выходные с интерактивными съемками, спектаклями, экскурсиями и мастер-классами по кинопрофессиям. Также посетителей ждут кинолектории, посвященные истории и языку отечественного кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что театры Москвы представили летнюю программу детских спектаклей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.56
1.01 84.61
-1.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:11
Плохая реклама: производитель линз для солнечных очков Макрона обанкротился
23:59
«Лето в Москве»: жителям столицы представили программу мероприятий с 3 по 9 июня
23:45
Ветеринар предупредила владельцев собак об опасностях в прудах со стоячей водой
23:24
«Москино» переходит на летний режим: как изменится график работы кинопарка
23:19
Неприличная роскошь: концерт в филармонии имени Шостаковича отменили из-за свадьбы
23:09
Горы ягод и чебуреков: чем угощают гостей вечеринки ПМЭФ-2026

Сейчас читают

Новые находки: археологи раскрывают тайны Помпей спустя две тысячи лет
Проклятье фараона? От чего на самом деле умирали участники вскрытия гробницы Тутанхамона
Проснуться за минуту до будильника: как организм угадывает время
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео