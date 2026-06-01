Для всей семьи: театры Москвы представили летнюю программу детских спектаклей

Дарья Корзина
Юным зрителям предлагают экскурсии и интерактивные форматы знакомства со сценическим искусством.

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Столичные театры представили программу мероприятий для детей и подростков, приуроченную к Международному дню защиты детей. Юным москвичам доступны спектакли, творческие встречи, мастер-классы и экскурсии, позволяющие увидеть театральную жизнь изнутри. Об этом сообщил портал mos.ru.

В афише представлены как классические постановки, так и интерактивные проекты. В Московском театре иллюзии идет спектакль «Кошкин дом» по сказке Самуила Маршака, где перед началом действия зрителям в игровой форме напоминают правила пожарной безопасности. Дети участвуют в викторинах и конкурсах, а также знакомятся с элементами работы спасателей. Ближайший показ запланирован на 7 июня.

В «Мастерской Петра Фоменко» показывают постановку «От мычания до звучания», которая построена как музыкальное путешествие для детей и родителей. Спектакль «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца представлен в Театре на Юго-Западе. В «Ведогонь-театре» идет интерактивная постановка «Волшебный сундук потерянного смеха», где юные зрители становятся участниками действия и помогают персонажам развивать сюжет.

Отдельное направление программы составляют экскурсии и образовательные проекты. В рамках инициативы «Театр в школе» артисты и педагоги проводят занятия непосредственно в образовательных учреждениях. Кроме того, детям показывают закулисье, костюмерные, гримерные и технические цеха, раскрывая процесс создания спектакля от замысла до сцены.

В городе также развиваются проекты для самых маленьких зрителей. В частности, спектакль «Бэбилон» в Московском детском театре теней рассчитан на аудиторию от восьми месяцев до четырех с половиной лет и проходит в свободном пространстве без фиксированных мест.

В 2025 году московские театры провели более десяти тысяч детских показов, которые посетили свыше 1,3 миллиона зрителей. В репертуаре появилось более 50 новых постановок для юной аудитории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин вручил девяти многодетным родителям ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля и была приурочена к Международному дню защиты детей.

