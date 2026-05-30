Экстравагантный набор: Лерчек устроила распродажу вещей в Москве

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Сама онкобольная блогер предпочла не выходить к покупателям во время события.

Почему блогер Лерчек распродает вещи в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лерчек устроила распродажу вещей из гардероба в Москве

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, устроила распродажу вещей из гардероба. Об этом рассказало издание Super.ru.

На мероприятии были представлены как одежда из масс-маркета, так и аксессуары дорогих брендов.

Однако Самой Чекалиной на распродаже не оказалось. По данным портала, вместо инфлюенсера к людям вышел ее младший брат Родион.

При этом самым дорогим предметом распродажи стала сумка стоимостью 80 тысяч рублей. Кроме нее, посетителям предлагали яркие туфли, платья с перьями, наряды с вышивкой и другие вещи из гардероба блогера.

Отметило издание, заметного ажиотажа по поводу некоторых дорогих и необычных лотов Валерии не было.

Как писал 5-tv.ru, проходящая лечение от рака четвертой стадии Чекалина на фоне споров о правдивости ее диагноза показала доказательства своего недуга. Однако в представленных о прохождении блогером химиотерапии документах нашли странные моменты. Выяснилось, что в январе 2026 года она отказывалась от госпитализации.

Онкологический диагноз Чекалиной поставили вскоре после четвертых родов весной 2026 года. Блогер начала лечение, в том числе курсы химио- и лучевой терапии. 

Уголовное дело против Валерии Чекалиной, ее бывшего супруга Артема и их партнера Романа Вишняка возбудили в октябре 2024 года. По версии следствия, фигуранты с использованием подложных документов вывели из России в Дубай более 250 миллионов рублей.

Артем Чекалин, как и Валерия, отрицал причастность к выводу денег за границу. При этом он признавал вину в нарушении налогового законодательства. С Чекалиной сняли домашний арест в марте. Меру пресечения заменили на запрет определенных действий. Кроме того, судебное производство по уголовному делу в отношении блогера приостановили из-за ее состояния здоровья.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Девы и Рыбы — в зоне риска: гороскоп здоровья для знаков зодиака на июнь...

Последние новости

18:25
Без сексологов, но с нутрициологами: Минздрав обновил список медицинских должностей
18:04
Собянин: в Пресненском районе построят школу будущего на 1100 учеников
17:43
Экстравагантный набор: Лерчек устроила распродажу вещей в Москве
17:24
Павильоны площадью в 20 футбольных полей: в Петербурге вовсю готовятся к ПМЭФ
17:08
Убыточный бизнес: финский бренд Kuoma закрывает фабрику после ухода из России
16:47
В «Единой России» потребовали ввести единые правила для платных парковок

Сейчас читают

«Перестал подтягиваться, тяжело»: Пригожин собрался худеть с помощью уколов
«Бог туда привел»: женщина — о спасении девочки от нападения педофила в Тюмени
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео