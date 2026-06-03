В Дортмунде мужчина похитил двух несовершеннолетних после погрома в ресторане

В немецком городе Дортмунд вооруженный мужчина взял в заложники двоих детей после погрома в ресторане и перестрелки с сотрудником полиции. Об этом сообщает местное издание Bild.

«Вечером во вторник мужчина забаррикадировался в квартире в районе Хехстен в Дортмунде. Он взял в заложники двух маленьких детей и ранее выстрелил в полицейского», — сказано в публикации.

В результате стрельбы правоохранитель отделался легкими травмами. Преступник имел при себе малокалиберный пистолет.

По данным газеты, злоумышленником оказался 51-летний выходец из Сербии, который, войдя в заведение, начал угрожать посетителям и применил перцовый баллончик. Затем он уехал с несовершеннолетними и укрылся в доме.

Кроме того, Газета.ру пишет, что прибывшие спецназ и переговорщики вошли в здание и пытаются убедить мужчину сдаться и освободить заложников.

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