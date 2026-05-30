Мужчина затащил девочку в подъезд и пытался изнасиловать в Тюмени

В Тюмени педофил попытался совершить над действия сексуального характера над маленькой девочкой в подъезде жилого многоквартирного дома. Это произошло на глазах у сверстников ребенка. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, педофила зовут Алексей, ему 44 года, он приехал в Тюмень из другого региона России. Мужчину уже задержали и заключили под стражу. Минувшей ночью его отвезли в изолятор временного содержания.

Как сообщил источник, в ходе нападения на ребенка подозреваемого спугнула девушка. После этого она вывела девочку из здания.

Очевидец событий даже успела сфотографировать нападавшего. Его отыскали по фото по горячим следам. Также произошедшее попало на камеру наблюдения, установленную в подъезде.

