Аналитики Kpler рассказали о поставках в ЕС 12 миллионов тонн российского СПГ

Kpler: по долгосрочным контрактам в ЕС идут 12 миллионов тонн российского СПГ

Основная часть сжиженного природного газа (СПГ), который Россия поставляет в страны Европейского союза (ЕС), приходится на долгосрочные контракты. Речь идет об объемах в 12 миллионов тонн в год. Об этом журналистам «Известий» рассказали представители европейской аналитической компании Kpler.

«На данный момент подавляющая часть российского СПГ, поступающего в ЕС, действительно связана с долгосрочными контрактами — около 12 миллионов тонн в год… ЕС, вероятно, сможет заменить российский СПГ поставками из Атлантического бассейна, главным образом из США, где в этом и следующем годах вводится много новых проектов, и в меньшей степени из Западной Африки», — сообщил собеседник издания.

В Kpler подчеркнули, что сотрудничество в газовой сфере между Россией и Евросоюзом входит в завершающую фазу. С 1 января 2027 года в силу вступит запрет, и европейским компаниям придется остановить импорт российского газа по долгосрочным контрактам. Тогда упомянутые объемы — все 12 миллионов тонн — станут одной из главных проблем для Брюсселя.

При этом поставки из России в Европу не сокращаются, а растут. В глобальной финансовой компании London Stock Exchange Group (LSEG) подсчитали, что в январе–мае 2026 года Москва экспортировала 14,5 миллионов тонн СПГ на внешние рынки, 7,7 миллиона тонн из этого числа пришлись на Европу. Это на 16,7% больше, чем в прошлом году.

Сначала ЕС ограничил краткосрочные поставки — сроком до года. В сфере долгосрочных поставок переходный период продлится до 1 января 2027-го, хотя они остаются единственным каналом, по которому СПГ попадает в Европу. Однако аналитики уверены, что и после введения очередного запрета газ «не будет потерян». Грузы просто будут перенаправлены на альтернативные направления — в Турцию, Египет и азиатские страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия резко нарастила поставки СПГ в Китай, несмотря на американские санкции. Несколько газовозов одновременно растянулись через полмира ради крупнейшей поставки.

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