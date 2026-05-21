Караван под санкциями: Россия отправила в Китай крупнейшую партию СПГ

EADailу: Россия отправила в Китай целый караван с газом под санкциями

Россия резко нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, несмотря на американские санкции. После прибытия дополнительных танкеров в район Мурманска в сторону КНР отправился целый караван газовозов с топливом проекта «Арктик СПГ — 2». Как сообщило издание EADaily, речь может идти о крупнейшей партии российского СПГ, отправленной в Китай за все время.

По данным издания, сразу несколько танкеров с грузом выстроились практически цепочкой на маршруте длиной около семи тысяч морских миль. Суда идут с интервалом примерно в тысячу миль, чтобы не создавать задержек при разгрузке топлива в китайских терминалах. Каждый газовоз проходит такой участок приблизительно за двое суток.

Сейчас часть судов уже находится у берегов Африки. Так, Arctic Pioneer движется вдоль Южной Африки, «Меркурий» прошел район Марокко, а «Буран» приблизился к африканскому побережью. Тем временем «Космос» огибает Великобританию, «Орион» идет мимо Норвегии, а вслед за ним следует «Восход». Еще один танкер — «Луч» — уже загрузился у плавучего хранилища «Саам» неподалеку от Мурманска и готовится выйти в рейс.

Ожидается, что поставки окажутся особенно востребованными на фоне надвигающейся летней жары в Китае. В стране прогнозируют повышенное потребление электроэнергии, из-за чего вырастет спрос на газ для электростанций. Кроме того, сокращение поставок катарского СПГ также заставляет Пекин искать дополнительные объемы топлива.

Весь российский СПГ, попавший под санкции США, с прошлого года доставляют на терминал Бейхай на юге Китая. Дорога занимает около месяца. При этом даже расширенный флот из 12 обычных газовозов пока не способен полностью обеспечить экспортные мощности проекта.

Сейчас две линии «Арктик СПГ — 2» уже работают, а общая производительность предприятия достигает 13,2 миллиона тонн СПГ в год — это примерно 18,2 миллиарда кубометров газа.

Однако проект по-прежнему сталкивается с проблемами из-за нехватки судов ледового класса. Южнокорейская верфь отказалась передавать построенные танкеры после введения санкций, а российская «Звезда» пока смогла сдать только один такой газовоз вместо нескольких запланированных.

