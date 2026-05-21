Караван под санкциями: Россия отправила в Китай крупнейшую партию СПГ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Несколько газовозов одновременно растянулись через полмира ради одной поставки.

Россия отправила в Китай целый караван с газом

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

EADailу: Россия отправила в Китай целый караван с газом под санкциями

Россия резко нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, несмотря на американские санкции. После прибытия дополнительных танкеров в район Мурманска в сторону КНР отправился целый караван газовозов с топливом проекта «Арктик СПГ — 2». Как сообщило издание EADaily, речь может идти о крупнейшей партии российского СПГ, отправленной в Китай за все время.

По данным издания, сразу несколько танкеров с грузом выстроились практически цепочкой на маршруте длиной около семи тысяч морских миль. Суда идут с интервалом примерно в тысячу миль, чтобы не создавать задержек при разгрузке топлива в китайских терминалах. Каждый газовоз проходит такой участок приблизительно за двое суток.

Сейчас часть судов уже находится у берегов Африки. Так, Arctic Pioneer движется вдоль Южной Африки, «Меркурий» прошел район Марокко, а «Буран» приблизился к африканскому побережью. Тем временем «Космос» огибает Великобританию, «Орион» идет мимо Норвегии, а вслед за ним следует «Восход». Еще один танкер — «Луч» — уже загрузился у плавучего хранилища «Саам» неподалеку от Мурманска и готовится выйти в рейс.

Ожидается, что поставки окажутся особенно востребованными на фоне надвигающейся летней жары в Китае. В стране прогнозируют повышенное потребление электроэнергии, из-за чего вырастет спрос на газ для электростанций. Кроме того, сокращение поставок катарского СПГ также заставляет Пекин искать дополнительные объемы топлива.

Весь российский СПГ, попавший под санкции США, с прошлого года доставляют на терминал Бейхай на юге Китая. Дорога занимает около месяца. При этом даже расширенный флот из 12 обычных газовозов пока не способен полностью обеспечить экспортные мощности проекта.

Сейчас две линии «Арктик СПГ — 2» уже работают, а общая производительность предприятия достигает 13,2 миллиона тонн СПГ в год — это примерно 18,2 миллиарда кубометров газа.

Однако проект по-прежнему сталкивается с проблемами из-за нехватки судов ледового класса. Южнокорейская верфь отказалась передавать построенные танкеры после введения санкций, а российская «Звезда» пока смогла сдать только один такой газовоз вместо нескольких запланированных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
Опасная привычка: смартфоны провоцируют болезни рук у владельцев
17:27
«Церемониться не будем»: Лукашенко об ответе на агрессию в сторону Белоруссии
17:23
Герасимов доложил Путину о старте второго этапа ядерных учений
17:20
Путин отметил роль участников СВО в защите национальных интересов России
17:17
Мария Захарова пообещала вернуть Одессе ее настоящую славу
17:15
Грядки под запретом: какая работа на даче может закончиться инсультом

Сейчас читают

«Самый крутой в истории»: Папа Римский Лев XIV любит американский фастфуд
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Перенесение мощей Николая Чудотворца: как молиться, что можно и нельзя делать 22 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео