Рубио заявил, что Куба угрожает США

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 15 0

Он также назвал страну в Карибском море «несостоявшимся государством».

Куба угрожает безопасности США

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Samuel Corum - Pool via CNP

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Рубио: Куба несет угрозу национальной безопасности США

Руководство США считает Кубу угрозой национальной безопасности страны. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

Во время заседания законодатели задали представителю вашингтонской администрации вопрос о том, расценивают ли власти США республику как источник потенциальной опасности.

«Это абсолютно верно», — ответил Рубио.

Госсекретарь также назвал Кубу «несостоявшимся государством», а ее действующий истеблишмент не в силах провести какие-либо преобразования. Он подчеркнул, что остров нуждается в серьезных и систематических реформах. Тогда страна перестанет угрожать Штатам, добавил Рубио.

Накануне глава Госдепа заявил, что США хотят урегулировать все проблемы с Кубой мирным путем и рассчитывают на переговоры с Гаваной, однако шансы решить все дипломатией малы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об отсутствии необходимости эскалации с Кубой. Кроме того, он добавил, что страна находится на грани катастрофы.

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