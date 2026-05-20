«Нет необходимости»: Трамп отверг эскалацию с Кубой

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 20 0

Он назвал положение дел островного государства хаосом.

Дональд Трамп отверг захват Кубы

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дональд Трамп заявил, что эскалации с Кубой не будет

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами заявил, что эскалации между США и Кубой не будет.

Такое заявление последовало на фоне обвинений против бывшего лидера островного государства Рауля Кастро.

«Не думаю, что в этом есть необходимость», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, Куба находится на грани полного упадка, поскольку власти уже давно потеряли контроль над страной. Трамп назвал такое положение хаосом.

«Вы сами видите, что это терпящее крах государство, не так ли? Оно разваливается. У них нет нефти. У них нет денег. Это несостоявшееся государство», — добавил глава Белого дома.

Он также назвал предъявление обвинения Кастро очень важным моментом как для американцев кубинского происхождения, так и для всех, кто хочет вернуться на Кубу к своим родственникам.

Ранее власти США допустили захват экс-лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.

Американское руководство было намерено предъявить ему обвинения по делу 30-летней давности, а именно, об уничтожении двух самолетов гуманитарной организации кубинским правительством в 1996 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

22:34
Трамп: США не ослабят санкции против Ирана до подписания соглашения
22:30
Трамп допустил, что останется президентом до 2032 года
22:23
«Нет необходимости»: Трамп отверг эскалацию с Кубой
22:15
Смертельная опасность под ногами: как выжить при встрече с ядовитой змеей
22:07
Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
22:00
Кофе, окрошка и алкоголь: врач назвал главные ловушки жары

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
«Соберись, тряпка» делает хуже: психолог раскрыла главную ошибку родителей
Силы ПВО России сбили восемь беспилотников ВСУ, летевших на Москву
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео