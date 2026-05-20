«Нет необходимости»: Трамп отверг эскалацию с Кубой

Дональд Трамп заявил, что эскалации с Кубой не будет

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами заявил, что эскалации между США и Кубой не будет.

Такое заявление последовало на фоне обвинений против бывшего лидера островного государства Рауля Кастро.

«Не думаю, что в этом есть необходимость», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, Куба находится на грани полного упадка, поскольку власти уже давно потеряли контроль над страной. Трамп назвал такое положение хаосом.

«Вы сами видите, что это терпящее крах государство, не так ли? Оно разваливается. У них нет нефти. У них нет денег. Это несостоявшееся государство», — добавил глава Белого дома.

Он также назвал предъявление обвинения Кастро очень важным моментом как для американцев кубинского происхождения, так и для всех, кто хочет вернуться на Кубу к своим родственникам.

Ранее власти США допустили захват экс-лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.

Американское руководство было намерено предъявить ему обвинения по делу 30-летней давности, а именно, об уничтожении двух самолетов гуманитарной организации кубинским правительством в 1996 году.

