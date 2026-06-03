«Светлый и беззащитный»: Готова поделилась воспоминаниями о Майкле Джексоне

Актриса Агата Готова дружила с Присциллой Пресли и была соседкой Майкла Джексона

Актриса Агата Готова рассказала, каким был при жизни король поп-музыки Майкл Джексон. Как выяснил корреспондент 5-tv.ru, с американскими звездами она познакомилась в период эмиграции — жила с ними по соседству. Об этом артистка рассказала на российской премьере фильма «Майкл» режиссера Антуана Фукуа.

«Я сначала жила в Санта-Барбаре, потом в Лос-Анджелесе, в Беверли-Хиллз. У нас был один круг общения, я дружна с семьей Элвиса Пресли. Дочка Элвиса была замужем за Майклом, а мы были соседями с этой семьей, ну и с Майклом, соответственно, тоже были соседями», — поделилась Готова.

Как отметила актриса, она по сей день поддерживает связь с подругой Присциллой Пресли — единственной женой Элвиса Пресли и матерью ныне покойной Лизы Мари Пресли (12 января 2023 года у нее произошла остановка сердца. — Прим. ред.). Наследница знаменитостей два года была женой Майкла Джексона и оставалась его другом после развода.

«Светлый, чистый, раненый, беззащитный, бесконечно талантливый. И в тот день, когда его не стало, 25 июня 2009 года, я помню, как над моим домом пролетел вертолет с его телом. И это было такое, у меня мурашки сейчас, прощание с эпохой. И для Америки Майкл Джексон значил очень много, очень много на самом деле», — сказала Готова.

По словам артистки, несмотря на близкую дружбу с семьей Пресли, с певцом таких же тесных отношений у нее не сложилось. Он был кумиром миллионов, мегазвездой, недосягаемым человеком. При этом Готова считает, что Джексон не просто внес значительный вклад в развитие шоу-бизнеса и мировую культуру, но и сделал Соединенные Штаты популярными благодаря своей музыке.

Агата Готова начала творческую карьеру в раннем возрасте — еще в Советском Союзе. Была статисткой в телесериале «Будильник», потом объездила Европу с детской танцевальной труппой «Калинка», позже работала в Московском театре сатиры. Затем, по данным из открытых источников, она переехала в Париж ради учебы в Сорбонне.

Позже артистка перебралась в Лос-Анджелес, где вела телевизионные шоу о знаменитостях и играла в кино. На счету Готовой, в том числе, главная роль в фильме «Скажи это по-русски» Джеффа Челентано, за которую она получила приз на Международном кинофестивале в Гонолулу.

Ранее 5-tv.ru писал о новых обвинениях, обрушившихся на Майкла Джексона спустя 17 лет после смерти. Якобы пострадавшие от действий певца назвали его «серийным хищником». Еще в девяностых исполнителя подозревали в растлении малолетних, но суд его оправдал. Новые подробности раскрываются по сей день.

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