Любовь с художником? Актрису Ирину Горбачеву заметили с новым бойфрендом

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Пару раз артистка намекала на то, что ее сердце не свободно.

У Ирины Горбачевой появился парень

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актрису Ирину Горбачеву заметили с новым бойфрендом

На свадьбе блогера Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича актриса Ирина Горбачева появилась в компании нового бойфренда. Об этом сообщило издание Voice.

Торжество проходило в Северной Осетии. На церемонии присутствовали многие звездные друзья пары, включая Ирину Горбачеву — в компании художника Дмитрия Горбунова.

До этого об отношениях Ирины Горбачевой ничего не было известно. Знаменитость предпочитала не говорить о личном с прессой. Однако у себя на странице в социальной сети она не раз намекала на то, что ее сердце давно не свободно.

Ирина Горбачева была замужем два раза. Первым ее избранником стал актер Григорий Калинин. Они сыграли свадьбу в 2015-м, а развелись в 2018-м. Вторым супругом Горбачевой стал украинский музыкант Антон Савлепов. Они поженились в 2021 году. Брак продержался недолго — всего год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ведьмак Семен Лесков сделал предложение шаманке Варваре Петрович. Роман этой пары закрутился на съемках 25-го сезона популярного шоу об экстрасенсах.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.32
0.36 89.33
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:36
Блогеру Илье Ремеслу предъявлено обвинение — он вину не признал
19:29
«На генетическом уровне»: еще одна дочь Джигана и Самойловой захотела сбрить брови
19:12
В Раду внесли законопроект об увеличении штрафов за языковые нарушения
19:11
«Теперь они вместе»: телеведущая Мцитуридзе о смерти вдовы Маслякова
18:54
Украинское правительство назначило врио глав Минобороны и МИД
18:51
Картонный майдан: протесты на Украине перешли в круглосуточный режим

Сейчас читают

Варенье из крыжовника на зиму: 10 лучших рецептов, которые точно стоит попробовать
«О прибыли не думаю»: Галыгин о самой ценной мотивации в озвучке
«Пусть у всех будут мамы!» — Галыгин о боли разлуки ребенка с матерью
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео