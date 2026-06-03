СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила официальный представитель ведомства в мессенджере МАКС.

«По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево ДНР Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — заявила она.

Теракт произошел в Енакиево. ВСУ атаковали ударными дронами автобус «Москва — Симферополь» ранним утром 3 июня. Предварительно, семь человек погибли, 11 пострадали. Информация уточняется, добавила спикер СК. Также Петренко заявила, что ведомство выясняет личности конкретных боевиков, причастных к преступлению.

Ранее об атаке на автобус сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. При этом ВСУ используют как БПЛА, так и ракетные системы.

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